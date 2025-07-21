Совет судей проведет заседание 22 июля — что рассмотрят

Совет судей проверит, соответствуют ли кандидаты на должность судьи КСУ требованиям, определенным Конституцией Украины.

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Во вторник, 22 июля, в Киеве в 14:00 состоится заседание Совета судей Украины.

Как сообщили в ССУ, на повестку дня для обсуждения вынесено шесть вопросов:

1. Относительно соответствия лиц, которые выразили намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

2. Относительно критического состояния оплаты труда работников аппаратов судов, длительного отсутствия системного решения этого вопроса, а также наличия законодательных инициатив, позволяющих осуществить должное повышение уровня заработной платы работникам аппарата, в частности, путем подписания Закона Украины № 4322-ІХ (законопроект № 9478 от 10.07.2023).

3. О согласовании проекта изменений Общего классификатора специализаций судей и категорий дел.

4. Относительно ограничений, связанных с пересечением государственной границы невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей, судей-военнослужащих.

5. О поощрениях.

6. Разное.

Заседание Совета судей состоится в помещении Государственной судебной администрации в онлайн-режиме с использованием Zoom.

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