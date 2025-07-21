ВСК Верховной Рады после обнародования ОГП результатов обысков в НАБУ может созвать специальное заседание

«В свете сегодняшних событий с НАБУ мы проведем отдельное специальное заседание нашей ВСК по фактам коррупции в правоохранительных органах и судах, с приглашением СБУ, НАБУ, САП, и, конечно, Генерального прокурора», — отметил заместитель главы ВСК Максим Бужанский.

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Парламентская ВСК по расследованию возможных фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах может провести специальное заседание, на котором будут заслушаны представители СБУ, НАБУ, САП и Генерального прокурора. Об этом сообщил заместитель главы ВСК, народный депутат Украины Максим Бужанский.

«Я думаю, в свете сегодняшних событий с НАБУ, мы проведем отдельное специальное заседание нашей ВСК по фактам коррупции в правоохранительных органах и судах, с приглашением СБУ, НАБУ, САП, и, конечно, Генерального прокурора.

В ближайшие дни сформируем повестку дня и круг приглашенных, исходя из информации, которую опубликует Офис Генерального прокурора, и до конца недели проведем заседание комиссии, о времени и формате сообщим заранее», — отметил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне Верховная Рада поддержала постановление 13377 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах. Главой ВСК определен народный депутат Украины Сергей Власенко, заместителем главы ВСК – народный депутат Максим Бужанский.

В свою очередь, Сергей Власенко 18 июля сообщил, что ВСК уже начала работу, и ей можно присылать сообщения о фактах коррупции (с соответствующими доказательствами) в ОГП, ГБР, НАБУ, САП, Нацполиции, БЭБ, ВСП, ВККС и судах.

«Речь идет о случаях коррупции, которым не дана оценка (не возбуждены дела, не привлечены виновные к различным видам ответственности и т. д.). При этом обращаю ваше внимание, что ВСК не имеет права вмешиваться в конкретные уголовные производства», — отметил Власенко.

Напомним, Служба безопасности Украины 21 июля пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. Ранее в НАБУ сообщили о 70 обысках, которые проводятся СБУ и Офисом Генпрокурора в отношении по меньшей мере 15 сотрудников.

Руководитель САП Александр Клименко вместе с директором НАБУ Семеном Кривоносом находятся за границей в командировке.

Ранее стало известно, что Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали Руслана Магамедрасулова — руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Как сообщается, Магамедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в прифронтовых регионах с базированием в городе Днепр. В то же время он имел связи с представителями РФ, в частности с экономическим сектором, и налаживал с ними коммерческие договоренности по реализации технической конопли.

Также СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Как отметили в СБУ, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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