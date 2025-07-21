Сбил женщину и скрылся с места ДТП: суд взял под стражу работника прокуратуры Андрея Молочного без права внесения залога

Сотрудника прокуратуры Андрея Молочного отправили под арест без права залога.

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Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, который накануне в Киеве сбил женщину.

До 17 сентября подозреваемый проведет в СИЗО без возможности внесения залога.

Сторона защиты вместе с подозреваемым не возражала о применении меры пресечения, однако настаивали на более мягком мере пресечения - круглосуточный домашний арест.

Напомним, что в Киеве работник прокуратуры на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Женщина, сбившая работник прокуратуры Андрей Молочный, умерла в больнице.

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