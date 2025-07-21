Вывеска за $6000 – в Киеве будут судить предпринимателя за продажу несуществующих связей в КГГА

Киевлянину предлагали «решить вопрос рекламы» за 6000 долларов.

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В Киеве будут судить 32-летнего предпринимателя, который требовал 6000 долларов за содействие в получении разрешения на размещение уличной рекламы для пункта обмена валют. Об этом сообщили в полиции.

Фигурант уверял киевлянина, что имеет связи с должностными лицами коммунального предприятия КГГА, которое отвечает за размещение рекламы в столице. За свои «услуги» он запросил 6000 долларов, а также 17 000 гривен ежемесячного платежа для избежания демонтажа рекламных конструкций.

В апреле 2025 года подозреваемого задержали следователи Шевченковского управления полиции совместно с оперативниками ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области. По словам начальника следственного отделения Николая Габинета, предприниматель обещал помочь с получением разрешения на рекламные вывески, хотя на самом деле не имел такого влияния.

Злоумышленника задержали во время получения денег по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, что касается злоупотребления влиянием. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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