Украинцы за полгода купили почти 33 тысячи новых легковых автомобилей – кто лидирует

Названы самые популярные новые авто в Украине за первое полугодие.

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С января по июнь этого года в Украине было реализовано почти 33 тысячи новых легковых автомобилей, а самой популярной моделью стал компактный кроссовер RENAULT Duster — с результатом 2480 проданных авто он возглавил рейтинг. Такие данные обнародовала ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В десятку самых популярных моделей нового автопарка на украинском рынке вошли:

RENAULT Duster — 2480 ед.; TOYOTA RAV-4 — 1668 ед.; HYUNDAI Tucson — 995 ед.; TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 ед.; BYD Song Plus — 982 ед.; VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 ед.; SKODA Kodiaq — 827 ед.; SKODA Octavia — 778 ед.; MAZDA CX5 — 731 ед.; VOLKSWAGEN Touareg — 707 ед.

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