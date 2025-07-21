Украинцы за полгода купили почти 33 тысячи новых легковых автомобилей – кто лидирует

С января по июнь этого года в Украине было реализовано почти 33 тысячи новых легковых автомобилей, а самой популярной моделью стал компактный кроссовер RENAULT Duster — с результатом 2480 проданных авто он возглавил рейтинг. Такие данные обнародовала ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».
В десятку самых популярных моделей нового автопарка на украинском рынке вошли:
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