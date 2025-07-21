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В Испании в бассейне ЖК обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского

12:20, 21 июля 2025
Тело Игоря Грушевского обнаружили в воде лицом вниз, из одного уха шла кровь.
В Испании в бассейне ЖК обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского
Фото: El Espanol
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В испанском жилом комплексе Cala Alta в бассейне обнаружили тело 61-летнего Игоря Грушевского, бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщает испанское издание El Espanol.

Тело Грушевского нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни. Соседи пытались оказать ему первую помощь, но их усилия, как и дальнейшие действия медиков, оказались безуспешными. Погибший ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а впоследствии - в Национальной полиции.

На теле Грушевского не обнаружили следов насилия, однако из одного уха шла кровь. По предположению El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт. Издание отмечает, что некоторые соседи высказывают подозрения о возможном убийстве с участием российских агентов, связывая инцидент с убийством российского летчика Максима Кузьминова, которое произошло в том же комплексе 13 февраля 2024 года.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что, по данным генерального консульства в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления. Консулы оказали содействие в оформлении документов для репатриации тела в Украину.

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