Как правильно предоставлять копии документов при проверках ГНС — разъяснение

В ходе проверок налоговики имеют право получать от налогоплательщиков должным образом заверенные копии документов, подтверждающих сокрытие объектов налогообложения, неуплату налогов или нарушение требований законодательства.

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Налоговая служба в Запорожской области объясняет, как правильно предоставлять копии документов при проверках ГНС.

Отмечается, что согласно пункту 44.1 статьи 44 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовых отчетов, сборов и иных документов, информации ведение которых предусмотрено законодательством.

Контролирующие органы на основании подпункта 20.1.2 пункта 20.1 статьи 20 НКУ имеют право для осуществления функций, определенных законом, получать безвозмездно от налогоплательщиков, в том числе благотворительных и других неприбыльных организаций, всех форм собственности в порядке, определенном законодательством, справки, копии документов, заверенные подписью плательщика ( о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах налогоплательщиков и другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, о соблюдении требований законодательства, осуществление контроля за которым возложено на контролирующие органы, а также финансовую и статистическую отчетность в порядке и на основаниях, определенных законом.

Также абзацем первым пункта 85.4 статьи 85 НКУ предусмотрено, что при проведении проверок должностные (служебные) лица контролирующего органа вправе получать у налогоплательщиков должным образом заверенные копии первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) объектов налогообложения, налогообложении возложены на контролирующие органы.

Такие копии должны быть заверены подписью налогоплательщика или его должностного лица и скреплены печатью (при наличии).

Соответствующий запрос на получение копий документов должен быть подан должностным (должностным) лицом контролирующего органа не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания проверки.

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