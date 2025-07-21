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Как правильно предоставлять копии документов при проверках ГНС — разъяснение

21:00, 21 июля 2025
В ходе проверок налоговики имеют право получать от налогоплательщиков должным образом заверенные копии документов, подтверждающих сокрытие объектов налогообложения, неуплату налогов или нарушение требований законодательства.
Как правильно предоставлять копии документов при проверках ГНС — разъяснение
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Налоговая служба в Запорожской области объясняет, как правильно предоставлять копии документов при проверках ГНС.

Отмечается, что согласно пункту 44.1 статьи 44 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовых отчетов, сборов и иных документов, информации ведение которых предусмотрено законодательством.

Контролирующие органы на основании подпункта 20.1.2 пункта 20.1 статьи 20 НКУ имеют право для осуществления функций, определенных законом, получать безвозмездно от налогоплательщиков, в том числе благотворительных и других неприбыльных организаций, всех форм собственности в порядке, определенном законодательством, справки, копии документов, заверенные подписью плательщика ( о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах налогоплательщиков и другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, о соблюдении требований законодательства, осуществление контроля за которым возложено на контролирующие органы, а также финансовую и статистическую отчетность в порядке и на основаниях, определенных законом.

Также абзацем первым пункта 85.4 статьи 85 НКУ предусмотрено, что при проведении проверок должностные (служебные) лица контролирующего органа вправе получать у налогоплательщиков должным образом заверенные копии первичных финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других документов, свидетельствующих о сокрытии (занижении) объектов налогообложения, налогообложении возложены на контролирующие органы.

Такие копии должны быть заверены подписью налогоплательщика или его должностного лица и скреплены печатью (при наличии).

Соответствующий запрос на получение копий документов должен быть подан должностным (должностным) лицом контролирующего органа не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания проверки.

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