Денис Шмыгаль прокомментировал присоединение Минстратегпрома к Минобороны

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров принял решение о присоединении Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности к Министерству обороны Украины.
По словам нового главы Минобороны Дениса Шмыгаля, это позволит создать единое пространство оборонного управления и усилить координацию всех элементов, задействованных в секторе безопасности и обороны.
Институциональные функции Минстратегпрома будут интегрированы в структуру Минобороны. Речь, в частности, идет о привлечении инвестиций в оборонную индустрию, сотрудничестве с партнерами в сфере обороны, а также реализации проектов по совместному производству оружия.
«В максимально сжатые сроки завершим все организационные процедуры, чтобы соответствующие структурные подразделения в составе Министерства обороны заработали в полную силу», — подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, правительство переименовало Минсоцполитики и присоединило к нему Министерство нацединства.
Также Кабмин принял решение о масштабной реорганизации исполнительной власти в сфере экономики, аграрной политики и охраны окружающей среды. Отныне Министерство экономики Украины будет переименовано в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Напомним, что первый вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что планирует запустить «аналог DOGE для нескольких проектов».
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