Уряд перейменував Мінсоцполітики та приєднав до нього Міністерство нацєдності

Кабмін реорганізував Міністерство національної єдності шляхом його приєднання до оновленого міністерства.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Одночасно з цим уряд реорганізував Міністерство національної єдності шляхом його приєднання до оновленого міністерства.

До завершення заходів з об’єднання, Міністерство нацєдності продовжить виконувати свої функції у визначених сферах. Після реорганізації всі його повноваження та майно перейдуть до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, яке стане правонаступником.

Також уряд затвердив нове Положення про Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України та визнав таким, що втратило чинність, попереднє положення від 2015 року.

Оновленому міністерству передано бюджетні призначення Міннацєдності на 2025 рік. Зокрема:

«Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» у сумі 83 млн гривень.

24,7 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на «Керівництво та управління у сфері соціальної політики»;

«Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» у сумі 56 млн 421,9 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на нову бюджетну програму;

«Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн 28,7 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету, з них видатки споживання - 142 млн 688,7 тис. гривень, видатки розвитку - 7 млн 340 тис. гривень на нову бюджетну програму.

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