Практика судів
  1. В Україні

Уряд перейменував Мінсоцполітики та приєднав до нього Міністерство нацєдності

10:08, 21 липня 2025
Кабмін реорганізував Міністерство національної єдності шляхом його приєднання до оновленого міністерства.
Уряд перейменував Мінсоцполітики та приєднав до нього Міністерство нацєдності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Одночасно з цим уряд реорганізував Міністерство національної єдності шляхом його приєднання до оновленого міністерства.

До завершення заходів з об’єднання, Міністерство нацєдності продовжить виконувати свої функції у визначених сферах. Після реорганізації всі його повноваження та майно перейдуть до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, яке стане правонаступником.

Також уряд затвердив нове Положення про Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України та визнав таким, що втратило чинність, попереднє положення від 2015 року.

Оновленому міністерству передано бюджетні призначення Міннацєдності на 2025 рік. Зокрема: 

«Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» у сумі 83 млн гривень.

24,7 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на «Керівництво та управління у сфері соціальної політики»;

«Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» у сумі 56 млн 421,9 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на нову бюджетну програму;

«Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн 28,7 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету, з них видатки споживання - 142 млн 688,7 тис. гривень, видатки розвитку - 7 млн 340 тис. гривень на нову бюджетну програму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Заповнити не менше 20% вакансій суддів» до вересня 2025 року: ВККС стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС

ВККС за планом Ukraine Facility повинна швидко заповнити 20% вакансій суддів до кінця вересня 2025 року, а інакше Україні не зарахують виконання індикатора і, відповідно, держбюджет ризикує недоотримати кошти.

ВККС «по-тихому» переглянула результати кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу до апеляційних судів – кандидат отримав допуск до співбесіди

Як виявилося, практичне завдання кандидата в загальний апеляційний суд Комісія взагалі не перевіряла.

Верховна Рада збереться, щоб проголосувати закони, передбачені Ukraine Facility – серед них і перевірка декларацій доброчесності суддів

За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, парламент збереться незабаром, аби прийняти пакетом закони в рамках Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україні дають кошти європейські партнери.

Урядовий орган зможе зупиняти акти місцевого самоврядування — комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект «про забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який запроваджує процедуру оперативної зупинки нормативних актів органів місцевого самоврядування – які наслідки це матиме для громадян.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування Житлового кодексу, який розширює підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Верховна Рада прийняла за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду