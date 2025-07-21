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Високопосадовцю НАБУ Магамедрасулову готують повідомлення про підозру в пособництві РФ — Офіс Генпрокурора

09:57, 21 липня 2025
Як зазначили у Офісі Генпрокурора, Руслан Магамедрасулов повинен був відповідати за роботу на прифронтових територіях, але відпочивав на Канарах.
Високопосадовцю НАБУ Магамедрасулову готують повідомлення про підозру в пособництві РФ — Офіс Генпрокурора
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Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України затримали Руслана Магамедрасулова — керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро. Наразі йому готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляється, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

За даними правоохоронців, він був посередником у продажу партій технічної коноплі до Дагестану. Вирощування цієї продукції було організовано його батьком, підприємцем Сентябрем Магамедрасуловим, без належних дозволів. Таким чином, за даними ОГП, він допомагав своєму батькові вести незаконну торгівлю з державою-агресором, завдаючи шкоди національним інтересам України.

Під час слідства також з’ясовували, що підозрюваний мав зв’язки з Федором Христенком — народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ, який наразі переховується за кордоном і співпрацює з російськими спецслужбами.

Слідство перевіряє ймовірні контакти Магамедрасулова з представниками російських спецслужб, а також можливу передачу ним секретної інформації, у тому числі стосовно розслідувань.

У процесі документування його дій виявлено, що замість виконання обов’язків у Дніпрі, посадовець більшу частину часу проводив у Києві, а нещодавно відпочивав на Канарських островах, зокрема на Тенеріфе.

Розслідування триває. 

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