Уряд звільнив двох заступників міністра юстиції та одного заступника міністра енергетики

Миколу Кучерявенка звільнили з посади першого заступника міністра юстиції.

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Кабінет Міністрів провів засідання 21 липня у новому складі, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень.

Звільнили:

- Юрія Шейка з посади першого заступника міністра енергетики України;

- Миколу Кучерявенка з посади першого заступника міністра юстиції України;

- Світлану Терещенко з посади заступника міністра юстиції України;

- Костянтина Мар’євича з посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Також було призначено:

- Костянтина Мар’євича Державним секретарем Кабінету Міністрів;

- Олександра Ярему першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Ще уряд визначив Тараса Мельничука постійним представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

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