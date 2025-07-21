Костянтина Мар’євича призначили секретарем Кабінету Міністрів

Кабінет Міністрів провів засідання 21 липня у новому складі, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень.
Призначено:
- Костянтина Мар’євича Державним секретарем Кабінету Міністрів України;
- Олександра Ярему першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Визначено Тараса Мельничука постійним представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
Також звільнили:
- Юрія Шейка з посади першого заступника Міністра енергетики України;
- Миколу Кучерявенка з посади першого заступника Міністра юстиції України;
- Світлану Терещенкоз посади заступника Міністра юстиції України;
- Костянтина Мар’євича з посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів.
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