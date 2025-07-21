Костянтина Мар’євича призначили секретарем Кабінету Міністрів

Олександр Ярема став першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів провів засідання 21 липня у новому складі, під час якого було ухвалено низку кадрових рішень.

Призначено:

- Костянтина Мар’євича Державним секретарем Кабінету Міністрів України;

- Олександра Ярему першим заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Визначено Тараса Мельничука постійним представником Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Також звільнили:

- Юрія Шейка з посади першого заступника Міністра енергетики України;

- Миколу Кучерявенка з посади першого заступника Міністра юстиції України;

- Світлану Терещенкоз посади заступника Міністра юстиції України;

- Костянтина Мар’євича з посади першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.