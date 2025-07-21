Керівника Держгеокадастру однієї із західних областей підозрюють у зловживанні службовим становищем на понад 2 млн гривень

У ДБР уточнили, що посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн гривень.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області, який наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області.

Як зазначили у Бюро, він підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн гривень.

З’ясовано, що у 2020–2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га.

У Чернівцях та в селі Здобрув, що на території Заставнівського району, було виявлено земельні ділянки, які офіційно передавалися для особистого селянського господарства. Проте фактично ці землі перебували у власності територіальних громад, а тому не могли бути розподілені без їх згоди.

Оформлення правовстановлюючих документів проходило в надзвичайно стислі строки. Усі етапи цього процесу перебували під особистим контролем посадовця, який давав розпорядження пришвидшити розгляд заяв, що надходили від окремих зацікавлених осіб.

"ДБР також перевіряє можливу корупційну складову — слідство вивчає мотиви таких рішень та встановлює всіх, хто можливо був причетний до оборудки", - повідомили у Бюро.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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