Росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах Києва — начальник КМВА Ткаченко уточнив наслідки удару, фото

Найбільше ударів припало на Дарницький район.

Фото: Київська міська прокуратура

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив наслідки комбіваного масованого удару по Києву в ніч на 21 липня.

Він зазначив, що Росія вкотре завдала удару по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці.

Постраждали шість районів Києва. Найбільше ударів припало на Дарницький район, там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.

Також у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, понівечено квартири. Пошкоджено вхід на станцію метро «Лукʼянівська».

У Солом’янському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, спалахнули склади.

Також зафіксовані незначні пошкодження у Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах в основному через падіння уламків.

"На жаль, одна людина загинула. Ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих дитина з політравмою", - повідомив Тимур Ткаченко.

Прокуратура розпочала розслідування та показала фото наслідків обстрілу столиці.

Нагадаємо, що Київ пережив масований обстріл — загинула людина, місто у диму.

Через масовану ворожу атаку тимчасово змінено рух низки маршрутів громадського транспорту, також була зачинена станція метро "Лук’янівська".

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