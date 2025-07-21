У Києві станція метро «Лукʼянівська» частково відновила роботу після атаки

Вхід на станцію залишається зачиненим.

Фото: поліція

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Станом на цю годину у Києві станція метро "Лукʼянівська" працює на вихід для пасажирів, і поїзди зупиняються на платформі. Про це розповіли у метрополітені.

Водночас вхід на станцію залишається зачиненим, що пов’язано з наслідками обстрілу, який пошкодив наземну частину об’єкта. Підземні приміщення не ушкоджені, пожежі на станції не було.

Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок комбінованого удару загинула людина.

Через масовану ворожу атаку тимчасово змінено рух низки маршрутів громадського транспорту, також була зачинена станція метро "Лук’янівська".

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