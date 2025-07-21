В Киеве станция метро «Лукьяновская» частично возобновила работу после атаки

Вход на станцию остается закрытым.

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По состоянию на это время в Киеве станция метро "Лукьяновская" работает на выходе для пассажиров, и поезда останавливаются на платформе. Об этом рассказали в метрополитене.

В то же время вход на станцию остается закрытым, что связано с последствиями обстрела, повредившего наземную часть объекта. Подземные помещения не повреждены, пожара на станции не было.

Все остальные станции метро работают в обычном режиме.

Напомним, что в Киеве в результате обстрела погиб человек.

Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта и закрывалась станция метро "Лукьяновская".

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