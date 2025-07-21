В Киеве станция метро «Лукьяновская» частично возобновила работу после атаки

По состоянию на это время в Киеве станция метро "Лукьяновская" работает на выходе для пассажиров, и поезда останавливаются на платформе. Об этом рассказали в метрополитене.
В то же время вход на станцию остается закрытым, что связано с последствиями обстрела, повредившего наземную часть объекта. Подземные помещения не повреждены, пожара на станции не было.
Все остальные станции метро работают в обычном режиме.
Напомним, что в Киеве в результате обстрела погиб человек.
Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта и закрывалась станция метро "Лукьяновская".
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