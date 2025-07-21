Работник достиг пенсионного возраста: что делать работодателю

Чтобы обеспечить своевременное оформление пенсии, Пенсионный фонд заблаговременно извещает работодателей о приближении пенсионного возраста их работников и дает инструкции по подаче документов.

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Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области разъясняет, что должен делать работодатель, когда работник достигает пенсионного возраста.

Указывается, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями (далее – Закон), пенсия по возрасту назначается лицам, достигшим 60 лет и имеющим достаточный страховой стаж.

Законом определено, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Страховой стаж исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда в соответствии с требованиями настоящего Закона на основании данных, содержащихся в системе персонифицированного учета, а за периоды до внедрения этой системы — на основании документов и в порядке, установленном законодательством, действовавшим до вступления в силу данного Закона, а также данных, включённых на основании этих документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (далее – реестр застрахованных лиц).

В 2025 году страховой стаж должен составлять не менее 32 лет. Вопрос подтверждения страхового стажа может стать одним из ключевых при назначении пенсии, поскольку от этого зависят дата выхода на пенсию и размер назначенной выплаты.

С целью своевременной подготовки и подачи документов работника для назначения пенсии органы Пенсионного фонда заранее уведомляют страхователей о работниках, которые достигнут 60-летнего возраста в следующем квартале, и предоставляют общую информацию о подаче документов для назначения пенсии.

Страхователь, в свою очередь, обязан не позднее чем за месяц до того, как лицо достигнет пенсионного возраста, уведомить его и принять меры по подготовке необходимых документов для назначения пенсии.

К таким мерам относятся, в частности:

– проверка правильности внесения записей в трудовую книжку, соответствие требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, в частности оформление титульного листа, внесение реквизитов распорядительных документов, наличие исправлений, и предоставление разъяснений, что неточные и ошибочные записи следует исправить, обратившись по предыдущим местам работы, а неправильно оформленные периоды должны быть подтверждены справками, при необходимости — из архивных учреждений;

– проверка выписки из учетной карточки застрахованного лица по форме ОК-5, которую страхователь как юридическое лицо может получить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда относительно корректности отображения данных о лице по страховому стажу, уплате страховых взносов (единого социального взноса);

– за периоды работы после внедрения персонифицированного учета (после 01.07.2000) данные о зарплате, а с 01.01.2004 — о страховом стаже, который рассчитывается автоматически прямо пропорционально уплаченным взносам, берутся из реестра застрахованных лиц;

– подача с помощью веб-портала в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности работника (трудовая книжка или документы о стаже) для перевода данных в цифровой формат в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «О внедрении учета трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, самостоятельно обеспечивающего себя работой, в электронной форме».

Полный перечень подтверждающих документов содержится в Порядке подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если трудовой книжки или соответствующих записей в ней нет, стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учёбы, а также архивными учреждениями. В этом случае стаж подтверждается документами, определёнными в Порядке подтверждения наличия трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

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