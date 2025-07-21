Працівник досяг пенсійного віку: що робити роботодавцю

Щоб забезпечити вчасне оформлення пенсії, Пенсійний фонд завчасно сповіщає роботодавців про наближення пенсійного віку їхніх працівників та надає інструкції щодо подачі документів.

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Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області пояснює, що має робити роботодавець, коли працівник досяг пенсійного віку.

Зазначається, що відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” із змінами (далі – Закон) пенсію за віком призначають особам, які досягли 60 років і мають достатній страховий стаж.

Законом визначено, що страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб).

У 2025 році страховий стаж має бути не менше ніж 32 роки. Питання підтвердження страхового стажу може стати одним із ключових при призначенні пенсії, адже від цього залежать дата виходу на пенсію та розмір призначеної виплати.

З метою своєчасної підготовки та подання документів працівника для призначення пенсії органи Пенсійного фонду заздалегідь повідомляють страхувальників про працівників, які досягнуть 60-річного віку у наступному кварталі та надають загальну інформацію щодо подання документів для призначення пенсії.

Страхувальник, своєю чергою, має не пізніше ніж за місяць до того, як особа досягне пенсійного віку, повідомити її та вжити заходів для підготовки необхідних документів для призначення пенсії.

Такими заходами мають бути, зокрема:

перевірка правильності внесення записів до трудової книжки, відповідність вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, зокрема оформлення титульного аркуша, внесення реквізитів розпорядчих документів, наявність виправлень, та надання роз’яснень, що неточні та помилкові записи треба виправити, звернувшись за попередніми місцями роботи, а невідповідно оформлені періоди мають бути засвідчені довідками, за потреби — з архівних установ;

перевірка виписки з облікової картки застрахованої особи за формою ОК-5, яку страхувальник як юридична особа може отримати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду щодо коректності відображення даних щодо особи про страховий стаж, сплату страхових внесків (єдиного соціального внеску);

За періоди роботи після впровадження персоніфікованого обліку (після 01.07.2000) дані про зарплату, а з 01.01.2004 – про страховий стаж, що розраховується автоматично прямопропорційно до сплачених внесків, беруться за даними з реєстру застрахованих осіб.

подання засобами вебпорталу до Пенсійного фонду відомостей про трудову діяльність працівника (трудову книжку або документи про стаж) для переведення даних у цифровий формат, згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі”.

Повний перелік підтвердних документів містить Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Якщо трудової книжки або відповідних записів у ній немає, стаж роботи встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У цьому разі стаж підтверджують документами, визначеними в Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

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