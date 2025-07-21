СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки у детективів НАБУ

У НАБУ підтвердили, що відбуваються слідчі дії.

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СБУ і Офіс Генерального прокурора вранці 21 липня прийшли зі слідчими діями до окремих детективів Національного антикорбюро в різних регіонах України. Інформацію підтвердили у НАБУ.

"21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі — згодом", - розповіли у НАБУ.

За даними видання УП, деяким детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

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