Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішого удару від початку війни — що відомо, фото

Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Фото: ДСНС

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Вночі 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого повітряного удару з боку росіян. Атака була спочатку шахедами, а потім ракетами. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він зазначив, що це була наймасштабніша атака на місто з початку повномасштабного вторгнення.

Внаслідок обстрілів у трьох селах громади зафіксовано пошкодження інфраструктури. У щонайменше одному з населених пунктів є постраждалі. Інформація щодо наслідків ударів по двох інших селах уточнюється.

За даними ДСНС, в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки.

Попередньо, 4 людини травмовані, серед них - одна дитина.

В місті Івано-Франківськ ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.

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