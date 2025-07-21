Ивано-Франковск пережил самый масштабный удар с начала войны — что известно, фото

Повреждена гражданская инфраструктура.

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Ночью 21 июля Ивано-Франковск пережил комбинированный воздушный удар со стороны россиян. Атака была сначала шахедами, а затем ракетами. Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что это была самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.

В результате обстрелов в трех селах общины зафиксировано повреждение инфраструктуры. В по меньшей мере, одном из населенных пунктов есть пострадавшие. Информация о последствиях ударов по двум другим селам уточняется.

По данным ГСЧС, в Ивано-Франковской территориальной общине ликвидирован пожар 2-х этажного частного жилого дома. Также в этом обществе повреждены жилые дома.

Предварительно, 4 человека травмированы, среди них – один ребенок.

В городе Ивано-Франковск ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке, общей площадью 220 кв.м. и производственно-складских помещений на площади 300 кв.

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