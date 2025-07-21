Киев в дыму после обстрела: в ГСЧС сообщили о последствиях атаки, есть погибший, фото

Повреждена многоэтажка в Шевченковском районе.

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В ночь на 21 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате обстрела погиб человек, есть повреждения в нескольких районах столицы. Об этом сообщает ГСЧС.

В Шевченковском районе в результате попадания обломков шахеда загорелся балкон на первом этаже жилой 10-этажки. Пожар на площади 150 кв. м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.

В Днепровском районе столицы загорелись торговые постройки. Пожар ликвидирован на площади 500 кв. м.

В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание. В Святошинском районе из-за падения обломков дронов загорелись гаражи.

Из-за массированной вражеской атаки временно изменено движение ряда маршрутов общественного транспорта и закрыта станция метро "Лукьяновская".

Почти весь Киев в дыму после обстрела, ликвидация последствий продолжается.

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