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Учились в вузе, но не получили диплом — будет ли этот период учитываться в страховом стаже

08:30, 12 июля 2026
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Для зачета лет обучения важно не только обучение по дневной форме, но и документы, подтверждающие его продолжительность.
Учились в вузе, но не получили диплом — будет ли этот период учитываться в страховом стаже
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Пенсионный фонд Украины разъяснил, засчитывается ли в страховой стаж период обучения в высшем учебном заведении в 1990-х годах, если студент не завершил обучение по состоянию здоровья.

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В ПФУ напомнили, что в соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаже работы до вступления в силу данного закона, то есть до 1 января 2004 года, зачисляются в страховой стаж по правилам законодательства, действовавшего на тот момент.

Согласно пункту «д» статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», до 1 января 2004 года к стажу работы зачислялись периоды обучения по дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях (кроме подготовительных отделений высших учебных заведений), а также в училищах, на курсах подготовки, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Какие документы подтверждают период обучения

В Пенсионном фонде отметили, что периоды обучения могут быть зачтены в стаж на основании записей в трудовой книжке, если при внесении записей о зачислении и отчислении из учебного заведения указаны реквизиты соответствующих приказов или документа об образовании — диплома, свидетельства или другого документа с указанием номера и даты выдачи.

Также подтвердить период обучения можно дипломами, удостоверениями, свидетельствами, справками и другими документами, выданными на основании архивных данных, содержащих информацию о продолжительности обучения.

Кроме того, для подтверждения обучения по дневной форме принимаются справки учебного заведения о продолжительности обучения в соответствующие годы, если они содержат данные о завершении полного учебного курса или отдельных его этапов. Это предусмотрено пунктом 8 Порядка подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года № 637.

Что считается учебным курсом

В ПФУ также напомнили, что учебный курс — это завершенный период обучения студента в течение учебного года. В него входят учебные семестры, итоговая аттестация и каникулы. Начало и завершение обучения на каждом курсе оформляются соответствующими приказами учебного заведения.

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Пенсионный фонд ПФУ пенсия обучение образование

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