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Навчалися у виші, але не отримали диплом – чи буде цей період у стажі

08:30, 12 липня 2026
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Для зарахування років навчання важливе не лише навчання за денною формою, а й документи, які підтверджують його тривалість.
Навчалися у виші, але не отримали диплом – чи буде цей період у стажі
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Пенсійний фонд України роз'яснив, чи зараховується до страхового стажу період навчання у закладі вищої освіти у 1990-х роках, якщо студент не завершив навчання через стан здоров’я.

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У ПФУ нагадали, що відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховувалися до стажу роботи до набрання чинності цим законом, тобто до 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу за правилами законодавства, що діяло на той час.

Згідно з пунктом «д» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до 1 січня 2004 року до стажу роботи зараховувалися періоди навчання за денною формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (крім підготовчих відділень закладів вищої освіти), а також в училищах, на курсах підготовки, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Які документи підтверджують період навчання

У Пенсійному фонді зазначили, що періоди навчання можуть бути зараховані до стажу на підставі записів у трудовій книжці, якщо під час внесення записів про зарахування та відрахування з навчального закладу зазначено реквізити відповідних наказів або документа про освіту — диплома, свідоцтва чи іншого документа із зазначенням номера та дати видачі.

Також підтвердити період навчання можна дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, які містять інформацію про тривалість навчання.

Крім того, для підтвердження навчання за денною формою приймаються довідки навчального закладу про тривалість навчання у відповідні роки, якщо вони містять дані про завершення повного навчального курсу або окремих його етапів. Це передбачено пунктом 8 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.

Що вважається навчальним курсом

У ПФУ також нагадали, що навчальний курс — це завершений період навчання студента протягом навчального року. До нього входять навчальні семестри, підсумковий контроль та канікули. Початок і завершення навчання на кожному курсі оформлюються відповідними наказами навчального закладу.

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Пенсійний фонд ПФУ пенсія навчання освіта

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