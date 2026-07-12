Налоговая служба изменила правила взаимодействия с гражданами: что нового

Новый порядок определяет, как подаются электронные обращения и каким образом будут направляться ответы заявителям.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что с 26 мая 2026 года вступили в силу изменения в Порядок рассмотрения обращений и организации личного приема граждан в Государственной налоговой службе. Соответствующие изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 21 апреля 2026 года № 214.

Новые правила для электронных обращений

Обновленный порядок регулирует механизм обработки обращений, поданных через «Электронный кабинет», а также через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

Кроме того, документ определяет порядок отправки ответов гражданам через «Электронный кабинет» и уточняет механизм определения даты подачи электронного обращения.

Как изменится взаимодействие с гражданами

Изменениями также усовершенствовано информирование граждан о регистрации их обращений и обновлены правила телефонного общения с сотрудниками налоговых органов.

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