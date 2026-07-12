Как записаться в сервисный центр ПФУ через приложение: пошаговая инструкция
Пенсионный фонд Украины напомнил, что записаться на прием в сервисный центр можно через мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины». Это позволяет заранее спланировать дату и время посещения и избежать очередей.
Как авторизоваться в приложении
Для записи на прием необходимо зайти в приложение «Пенсионный фонд Украины» и пройти авторизацию одним из доступных способов:
- с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- через «Дія.Підпис»;
- через ID.GOV.UA.
Как записаться на прием
После авторизации необходимо:
- В нижней части экрана нажать вкладку «В ПФУ».
- В меню выбрать сервис «Записаться на прием».
- Нажать строку «Записаться на прием» в новом поле.
- Выбрать из раскрывающегося списка:
- орган Пенсионного фонда Украины;
- сервисный центр;
- тему приема;
- дату визита.
- Нажать кнопку «Загрузить расписание».
После этого система предложит доступные дату и время для посещения сервисного центра. Для завершения записи необходимо выбрать удобный вариант и нажать «Подтвердить запись».
Где найти талон на прием
После обработки запроса информация о записи отобразится в разделе «Запись на прием» или «Мои записи на прием».
Также пользователь может скачать талон на телефон, нажав кнопку «Сохранить талон».
Сотрудникам сервисного центра необходимо предъявить информацию о записи в приложении.
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