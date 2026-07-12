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Как записаться в сервисный центр ПФУ через приложение: пошаговая инструкция

07:18, 12 июля 2026
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Для онлайн-записи достаточно авторизоваться в приложении и выбрать удобное время визита.
Как записаться в сервисный центр ПФУ через приложение: пошаговая инструкция
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что записаться на прием в сервисный центр можно через мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины». Это позволяет заранее спланировать дату и время посещения и избежать очередей.

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Как авторизоваться в приложении

Для записи на прием необходимо зайти в приложение «Пенсионный фонд Украины» и пройти авторизацию одним из доступных способов:

  • с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • через «Дія.Підпис»;
  • через ID.GOV.UA.

Как записаться на прием

После авторизации необходимо:

  1. В нижней части экрана нажать вкладку «В ПФУ».
  2. В меню выбрать сервис «Записаться на прием».
  3. Нажать строку «Записаться на прием» в новом поле.
  4. Выбрать из раскрывающегося списка:
  • орган Пенсионного фонда Украины;
  • сервисный центр;
  • тему приема;
  • дату визита.
  1. Нажать кнопку «Загрузить расписание».

После этого система предложит доступные дату и время для посещения сервисного центра. Для завершения записи необходимо выбрать удобный вариант и нажать «Подтвердить запись».

Где найти талон на прием

После обработки запроса информация о записи отобразится в разделе «Запись на прием» или «Мои записи на прием».

Также пользователь может скачать талон на телефон, нажав кнопку «Сохранить талон».

Сотрудникам сервисного центра необходимо предъявить информацию о записи в приложении.

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Пенсионный фонд ПФУ

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