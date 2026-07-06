Десятки звонков, угрозы, давление и письма как от суда: что коллекторы не имеют права делать с должниками

Что не имеют права делать коллекторы и могут ли отобрать имущество за долги.

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Просрочка кредита еще не означает, что человек теряет свои права. Однако на практике многие заемщики после первых просроченных платежей сталкиваются не только с напоминаниями о долге, но и с психологическим давлением. Десятки телефонных звонков в течение дня, сообщения с угрозами, попытки связаться с родственниками или работодателем, а иногда даже письма, внешне напоминающие судебные повестки или документы исполнительной службы. Все это создает впечатление, что должник практически остается беззащитным.

Однако украинское законодательство устанавливает совсем другие правила. Деятельность коллекторских компаний сегодня находится под государственным контролем, а способы их взаимодействия с потребителями подробно определены законом. Сам факт существования задолженности не дает кредитору или коллектору права применять какие-либо методы воздействия на человека.

Каким законом регулируется деятельность коллекторов

Правила работы коллекторских компаний в Украине были кардинально изменены после вступления в силу Закона Украины №1349-IX от 19 марта 2021 года, которым внесены изменения в Закон Украины «О потребительском кредитовании». Именно этим законом впервые была законодательно урегулирована деятельность коллекторских компаний и введен государственный контроль за их работой.

Ключевые требования сегодня содержатся в статье 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании», которая определяет порядок урегулирования просроченной задолженности и устанавливает обязательные правила нравственного поведения кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний.

Дополнительно порядок взаимодействия с потребителями детализирован Положением об установлении дополнительных требований по взаимодействию с потребителями финансовых услуг при урегулировании просроченной задолженности, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины №79 от 9 июля 2021 года. Именно Национальный банк Украины ведет Реестр коллекторских компаний, осуществляет надзор за их деятельностью и имеет право применять к нарушителям меры воздействия – от письменных оговорок до исключения реестра.

Что коллекторы имеют право делать

Распространено мнение, что коллекторы могут делать практически все, чтобы заставить человека вернуть долг. В действительности их полномочия значительно ограничены законом. Основная задача коллекторской компании – информировать должника о наличии просроченной задолженности и предложить способы ее добровольного урегулирования. Они могут звонить, отправлять письма, сообщения электронной почты или контактировать другим способом, предусмотренным законом и кредитным договором. Однако каждое такое взаимодействие должно осуществляться с соблюдением требований статьи 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

При первом контакте представитель коллекторской компании обязан сообщить свою фамилию и имя, название юридического лица, от имени которого он действует, указать кредитора или нового кредитора, в интересах которого осуществляется урегулирование задолженности, а также предоставить информацию о сумме просроченного долга. Если взаимодействие осуществляется автоматически, потребители должны сообщить об использовании автоматизированной системы.

Не менее важно и то, что должник имеет право требовать документы, подтверждающие право требования. Если кредит был передан другой компании, новый кредитор или коллектор должен предоставить подтверждение такого перехода прав, а также детальный расчет задолженности. Закон устанавливает конкретные сроки для предоставления этой информации и отказ ее предоставить может свидетельствовать о нарушении требований законодательства.

В то же время далеко не каждая звонящая компания с требованием вернуть кредит имеет законное право осуществлять коллекторскую деятельность. Согласно требованиям Закона Украины «О потребительском кредитовании», урегулирование просроченной задолженности могут осуществлять только юридические лица, включенные в Реестр коллекторских компаний, ведущий Национальный банк Украины. Если компании в этом реестре нет, то ее деятельность может быть незаконной.

Именно поэтому юристы советуют еще в первый разговор попросить представителя назвать полное наименование компании, после чего проверить ее наличие в открытом Реестре НБУ.

Такая простая проверка часто позволяет понять, действительно ли перед вами законный участник рынка или лица, которые только прикрываются статусом коллекторов.

Когда коллекторы переходят границу закона

Статья 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» устанавливает целый перечень действий, прямо запрещенных при урегулировании просроченной задолженности. В первую очередь закон запрещает какие-либо проявления психологического давления. Коллекторы не имеют права угрожать физической расправой, повреждением имущества, выдворением, арестом имущества без решения суда или уголовной ответственностью только из-за наличия кредитной задолженности. Не менее распространенным нарушением является введение должника в заблуждение.

Представители коллекторских компаний нередко называют себя сотрудниками полиции, прокуратуры, суда или государственной исполнительной службы, хотя законом это категорически запрещено. Еще одним грубым нарушением является отправка писем или уведомлений, оформленных таким образом, чтобы создать впечатление об открытии исполнительного производства или вынесении судебного решения.

Использование государственной символики, названий органов государственной власти, надписей типа «повестка», «исполнительный документ», «срочное уведомление о взыскании» или «уведомление о выселении» не допускается, если такие документы не происходят от соответствующего государственного органа.

Следует отметить, что закон также ограничивает способы общения с должником. Представители коллекторских компаний не имеют права звонить или передавать сообщения с 20:00 до 9:00, а также контактировать с человеком более двух раз в сутки, если другое не инициировано самим должником. Отдельно закон защищает право человека на конфиденциальность. Коллекторам запрещено собирать информацию о месте работы, состоянии здоровья, графике отпусков, передвижении, публикации в социальных сетях или других персональных данных, не касающихся выполнения кредитного договора. Такие действия могут одновременно нарушать требования Закона Украины «О защите персональных данных».

Могут ли коллекторы приходить домой и звонить по телефону родственникам

Один из самых распространенных вопросов среди заемщиков – имеют право представители коллекторской компании приходить домой или общаться с членами семьи. Статья 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» устанавливает, что взаимодействие с должником должно осуществляться исключительно способом, определенным законом, с соблюдением требований нравственного поведения. Личные встречи допускаются только по предварительному согласию потребителя. Другими словами, коллектор не имеет права без предварительного согласования приходить по месту жительства человека, ждать у дома или пытаться попасть в квартиру.

Не менее строги правила относительно контактов с третьими лицами. Родственники, друзья, соседи или работодатель не являются сторонами кредитного договора, поэтому их привлечение к урегулированию долга допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Если же коллекторы начинают звонить по телефону родителям, мужу или жене, детям, коллегам или работодателю лишь для того, чтобы психологически повлиять на должника, такие действия могут свидетельствовать не только о нарушении Закона «О потребительском кредитовании», но и о незаконной обработке персональных данных.

Более того, третье лицо имеет право уже во время первого телефонного звонка заявить о запрете использования его персональных данных. После этого кредитор или коллекторская компания должны немедленно прекратить какие-либо контакты с этим лицом.

Могут ли коллекторы угрожать судом, арестом имущества или уголовной ответственностью

Еще один распространенный способ психологического давления – сообщение о якобы «возбуждении уголовного дела», «срочном изъятии имущества», «выезде исполнительной службы» или «аресте всех счетов уже завтра». В большинстве случаев такие сообщения не имеют ничего общего с законом.

Коллекторская компания не является правоохранительным органом, не осуществляет досудебное расследование и не имеет никаких полномочий власти. Она не может: накладывать арест на имущество; описывать квартиру или автомобиль; блокировать банковские счета; выселять человека из жилища; открывать уголовное производство; конфисковывать имущество. Все эти меры возможны только после рассмотрения дела судом и внутри исполнительного производства согласно Закона Украины «Об исполнительном производстве». Поэтому любые заявления о том, что «имущество заберут завтра», «полиция уже уехала» или «если не заплатите сегодня – откроют уголовное дело», являются манипуляцией, прямо противоречащей требованиям по этическому поведению во время урегулирования просроченной задолженности.

Куда обращаться, если коллекторы нарушают закон

Если кредитор или коллекторская компания систематически нарушают установленные законом правила, не следует ограничиваться только устными просьбами прекратить звонки. Закон предусматривает несколько эффективных способов защиты.

Прежде всего, стоит собрать все возможные доказательства. Это могут быть аудиозаписи телефонных разговоров, скриншоты сообщений, фотографии писем, журнал телефонных звонков с указанием времени и количества контактов. После этого целесообразно обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. Именно НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» осуществляет государственный надзор за деятельностью кредитодателей и коллекторских компаний.

Регулятор имеет право: проводить проверки, требовать объяснения, применять меры воздействия, налагать штрафы, временно запрещать отдельные виды деятельности, исключать компании из Реестра коллекторских компаний.

Подать обращение можно через официальный сайт НБУ, электронную почту, контакт-центр или в письменном виде. Если же в действиях коллекторов есть признаки угроз физической расправой, вымогания средств, повреждения имущества или незаконного распространения персональных данных, необходимо также обратиться в Национальную полицию.

Практика Верховного Суда

Верховный Суд уже обращал внимание, что при урегулировании просроченной задолженности кредитор или коллекторская компания обязаны действовать исключительно в рамках требований статьи 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Так, в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 7 марта 2024 г. по делу № 487/3170/22 суд детально проанализировал правила взаимодействия кредитора с потребителем во время взыскания просроченной задолженности.

Верховный Суд подчеркнул, что при первом контакте кредитор, новый кредитор или коллекторская компания обязаны сообщить должнику информацию о кредиторе, размере просроченной задолженности и другие сведения, прямо предусмотренные статьей 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Кроме того, если взаимодействие осуществляется с третьими лицами, информация о долге может сообщаться только при наличии согласия потребителя. Поэтому телефонные звонки родственникам, работодателю или знакомым с уведомлением о наличии долга без соответствующего согласия должника могут свидетельствовать о нарушении требований закона и стать основанием для обращения с жалобой в Национальный банк Украины.

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