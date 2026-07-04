Испытательный срок на работе: когда работодатель имеет право уволить работника

Если в течение периода испытания работник отсутствует на работе по болезни, то срок испытания может быть продлен на соответствующее количество дней, в течение которых работник не работал.

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При приеме на работу работодатель может установить испытательный срок для проверки профессиональной пригодности работника, его способности выполнять должностные обязанности и взаимодействовать в коллективе.

Как указано в статье 26 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), установление испытания является правом работодателя, а не обязанностью. Оно применяется только по взаимному согласию сторон и обязательно фиксируется в приказе (распоряжении) о приеме на работу, а также в трудовом договоре. Подписывая приказ, работник подтверждает согласие с этим условием.

В соответствии с ч. 3 ст. 26 КЗоТ Украины, испытание не устанавливается следующим категориям работников:

лицам до 18 лет;

молодым рабочим после окончания учебных заведений;

молодым специалистам после окончания учреждений высшего образования;

лицам, уволенным с военной или альтернативной службы;

лицам с инвалидностью, направленным на работу;

лицам, избранным на должность;

победителям конкурсного отбора;

лицам после стажировки с отрывом от основной работы;

беременным женщинам;

одиноким матерям, имеющим ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

работникам по срочному трудовому договору сроком до 12 месяцев;

работникам на временных и сезонных работах;

внутренне перемещенным лицам.

Также испытание не применяется при переводе на другое предприятие или в другую местность, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

В условиях военного положения действуют отдельные правила. Согласно ч. 2 ст. 2 Закона Украины № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», условие об испытании может устанавливаться для любой категории работников.

Это означает, что во время военного положения испытание может применяться даже к тем лицам, для которых в мирное время оно было запрещено.

Согласно ст. 27 КЗоТ Украины, срок испытания не может превышать:

для рабочих — 1 месяц;

для других работников — 3 месяца;

в отдельных случаях (по согласованию с профсоюзом) — до 6 месяцев.

Работодатель может установить более короткий срок, но не имеет права превышать установленные законом пределы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время военного положения трудовые отношения претерпели определенные изменения, однако вопрос установления испытательного срока для работников остается актуальным для работодателей. Важно учитывать действующие нормы законодательства.

Согласно ст. 2 Закона Украины от 15.03.2022 № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», условие об испытании может устанавливаться для любой категории работников (в том числе для тех, кому ранее это было запрещено КЗоТ). Допускается прием на работу сотрудников, которые еще не обновили данные, не состоят на воинском учете или имеют ненадлежащие военно-учетные документы — на период испытательного срока. Это не считается нарушением со стороны должностных лиц предприятия.