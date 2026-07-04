Випробувальний термін на роботі: коли роботодавець має право звільнити працівника

Якщо протягом періоду випробування працівник відсутній на роботі через хворобу, то строк випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів, протягом яких працівник не працював.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час прийому на роботу роботодавець може встановити випробувальний строк для перевірки професійної придатності працівника, його здатності виконувати посадові обов’язки та взаємодіяти в колективі.

Як говориться у статті 26 Кодексу законів про працю України (КЗпП), встановлення випробування є правом роботодавця, а не обов’язком. Воно застосовується лише за взаємною згодою сторін і обов’язково фіксується у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу, а також у трудовому договорі. Підписуючи наказ, працівник підтверджує згоду з цією умовою.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КЗпП України, випробування не встановлюється таким категоріям працівників:

особам до 18 років;

молодим робітникам після закінчення навчальних закладів;

молодим спеціалістам після закінчення закладів вищої освіти;

особам, звільненим із військової або альтернативної служби;

особам з інвалідністю, направленим на роботу;

особам, обраним на посаду;

переможцям конкурсного відбору;

особам після стажування з відривом від основної роботи;

вагітним жінкам;

одиноким матерям, які мають дитину до 14 років або дитину з інвалідністю;

працівникам за строковим трудовим договором до 12 місяців;

працівникам на тимчасових та сезонних роботах;

внутрішньо переміщеним особам.

Також випробування не застосовується при переведенні на інше підприємство або в іншу місцевість, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

В умовах воєнного стану діють окремі правила. Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», умова про випробування може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Це означає, що під час воєнного стану випробування може бути застосоване навіть до тих осіб, для яких у мирний час воно заборонене.

Згідно зі ст. 27 КЗпП України, строк випробування не може перевищувати:

для робітників — 1 місяць;

для інших працівників — 3 місяці;

в окремих випадках (за погодженням з профспілкою) — до 6 місяців.

Роботодавець може встановити коротший строк, але не має права перевищувати встановлені законом межі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час воєнного стану трудові відносини зазнали певних змін, однак питання встановлення випробувального терміну для працівників залишається актуальним для роботодавців. Важливо враховувати чинні норми законодавства.

Згідно зі ст. 2 ЗУ від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», умова про випробування може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (навіть для тих, кому раніше це було заборонено КЗпП). Дозволено наймати працівників, які ще не оновили дані, не стоять на обліку або мають неналежні військово-облікові документи – на період проходження випробувального терміну. Це не вважається порушенням з боку посадових осіб підприємства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.