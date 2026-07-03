Мать нуждается в постоянном уходе, но есть тетка и бабушка: станет ли это основанием для отказа военнослужащему в увольнении

Военнослужащий доказал, что именно он является единственным, кто может ухаживать за матерью с инвалидностью.

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Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал противоправным отказ воинской части в увольнении мобилизованного военнослужащего, просившего прекратить службу для постоянного ухода за матерью с инвалидностью II группы. Суд пришел к выводу, что само по себе наличие других родственников не свидетельствует о наличии лиц, которые могут осуществлять постоянный уход, если материалы дела подтверждают обратное.

Суды установили, что военнослужащий подал рапорт вместе с полным пакетом документов, подтверждающих инвалидность матери, ее потребность в постоянном постороннем уходе, а также отсутствие других лиц, способных обеспечить такой уход. Муж матери сам нуждается в постоянном уходе, других детей у нее нет, а ее мать и сестра проживают отдельно, не являются членами ее семьи и не связаны с ней общим бытом.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о противоправности отказа воинской части. Вместе с тем он отметил, что надлежащим способом защиты прав истца является возложение на воинскую часть обязанности повторно рассмотреть его рапорт об увольнении и принять решение с учетом правовых выводов суда.

Обстоятельства дела

Истец был призван на военную службу по мобилизации в марте 2022 года. В июле 2025 года он подал командиру воинской части рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Основанием он указал необходимость постоянного ухода за матерью, которая имеет инвалидность II группы и, согласно заключению ВКК, нуждается в постоянном постороннем уходе.

Вместе с рапортом военнослужащий предоставил документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность матери, ее потребность в постоянном постороннем уходе, отсутствие других детей, а также то, что муж матери сам является неизлечимо больным лицом, не способным к самообслуживанию и также нуждается в постоянном постороннем уходе.

Воинская часть отказала в увольнении, сославшись на то, что у матери военнослужащего имеются другие родственники — мать и родная сестра, которые, по мнению командования, могли бы осуществлять уход.

Не согласившись с таким отказом, военнослужащий обратился в административный суд.

Что установили суды

Ивано-Франковский окружной административный суд полностью удовлетворил иск. Восьмой апелляционный административный суд согласился с этим выводом.

Коллегия судей отметила, что истец соблюдал установленную процедуру подачи рапорта и предоставил все документы, необходимые для подтверждения оснований для увольнения.

При рассмотрении дела суды установили, что мать истца действительно нуждается в постоянном постороннем уходе, других детей у нее нет, ее муж сам нуждается в постоянном постороннем уходе, а мать и сестра проживают отдельно, не являются членами ее семьи и не связаны с ней общим бытом. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что материалы дела подтверждают отсутствие других лиц, которые могли бы осуществлять постоянный уход за женщиной.

Правовая позиция суда

Апелляционный суд отметил, что при установленных по делу обстоятельствах истец соответствует всем условиям, предусмотренным подпунктом «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Коллегия судей подчеркнула, что при таких обстоятельствах закон не предусматривает альтернативных вариантов решения вопроса по рапорту военнослужащего.

Отдельно суд по делу №300/5900/25 обратил внимание на принцип in dubio pro persona («в случае сомнения — в пользу человека»), согласно которому в случае неоднозначного толкования норм права предпочтение должно отдаваться тому подходу, который обеспечивает наиболее эффективную защиту прав человека. Коллегия отметила, что такой подход согласуется с правовой позицией Верховного Суда.

Что решил суд

Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу воинской части без удовлетворения, а решение Ивано-Франковского окружного административного суда — без изменений.

Таким образом, воинская часть должна повторно рассмотреть рапорт военнослужащего об увольнении с военной службы и принять решение с учетом правовых выводов, изложенных в судебном решении. Постановление вступило в законную силу.

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