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Мел вместо кондиционеров: как можно просто охладить комнату во время жары

11:13, 4 июля 2026
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Белые поверхности отражают солнечный свет и тепло, в то время как темные поверхности поглощают их.
Мел вместо кондиционеров: как можно просто охладить комнату во время жары
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Во Франции на фоне рекордной жары резко возрос спрос на измельченный мел — обычный бытовой материал, неожиданно превратившийся в популярный способ охлаждения жилья. В некоторых магазинах страны уже зафиксирован дефицит продукта.

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Как объясняют ученые, речь идет о Blanc de Meudon (медонский мерланг) — меловый порошок, который традиционно используют в красках или чистке. Однако во время волн жары французы начали активно наносить его на окна домов и школ.

Смешанный с водой, он образует белую полупрозрачную пленку, пропускающую часть света, но отражающую значительную часть солнечного тепла. Именно этот эффект и сделал метод популярным в период экстремальных температур.

Ученые сообщают, что белые поверхности в целом отражают солнечное излучение, тогда как темные поглощают его. Это позволяет понижать температуру внутри помещений.

Исследования показывают, что специальные ультрабелые покрытия могут отражать до 98% солнечного света, а также снижать температуру в помещениях несколько градусов благодаря так называемому радиационному охлаждению.

Основной компонент мела – карбонат кальция – обладает высокими светоотражающими свойствами, почти не поглощает ультрафиолет и ближнее инфракрасное излучение, что делает его эффективным естественным «экраном» от солнца. 

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, сколько воды нужно пить в жару ежедневно и какие признаки указывают на обезвоживание.

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