Штрафы до 5100 грн: кого накажут за домашние скважины и колодцы

Законопроект предусматривает системный пересмотр наказаний за нарушение водного законодательства.

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В Украине рассматривают законопроекты, предусматривающие существенное усиление ответственности за нарушения в сфере водопользования. Речь идет об правительственном законопроекте и альтернативном документе, зарегистрированных в Верховной Раде под №15096 и №15096-1 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов».

Согласно проектам, предлагается в 37,5–40 раз повысить штрафы за самовольное водопользование, забор воды без разрешений и незаконное бурение скважин. Размер санкций может составить 3400–5100 грн вместо действующих 85–136 грн.

Также в документах предусмотрено введение новых видов административной ответственности — за предоставление недостоверных данных при государственном учете вод, нарушение лимитов специального водопользования, а также за несанкционированное вмешательство или разрушение русел рек во время строительных работ.

Отдельно в законопроектах предлагается разграничение промышленного и бытового водопользования. Использование подземных вод для нужд частных домохозяйств, в частности обычных колодцев, не будет относиться к специальному водопользованию. Это означает, что дополнительные разрешения или лицензирование для таких хозяйств вводиться не будут.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине рассматриваются законодательные изменения, которые должны существенно усилить ответственность за загрязнение и засорение водоемов, нарушение правил использования водных ресурсов, незаконную деятельность в водоохранных зонах и сокрытие данных о водопользовании.