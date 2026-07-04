Штрафи до 5100 грн: кого покарають за домашні свердловини та криниці

Законопроєкт передбачає системний перегляд покарань за порушення водного законодавства.

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В Україні розглядають законопроєкти, які передбачають суттєве посилення відповідальності за порушення у сфері водокористування. Йдеться про урядовий проєкт закону та альтернативний документ, зареєстровані у Верховній Раді під №15096 та №15096-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів».

Згідно з проєктами, пропонується у 37,5–40 разів підвищити штрафи за самовільне водокористування, забір води без дозволів та незаконне буріння свердловин. Розмір санкцій може становити 3400–5100 грн замість чинних 85–136 грн.

Також у документах передбачено запровадження нових видів адміністративної відповідальності — за подання недостовірних даних під час державного обліку вод, порушення лімітів спеціального водокористування, а також за несанкціоноване втручання або руйнування русел річок під час будівельних робіт.

Окремо в законопроєктах пропонується розмежування промислового та побутового водокористування. Використання підземних вод для потреб приватних домогосподарств, зокрема звичайних криниць, не належатиме до спеціального водокористування. Це означає, що додаткові дозволи чи ліцензування для таких господарств не вимагатимуться.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні розглядають законодавчі зміни, які мають суттєво посилити відповідальність за забруднення та засмічення водойм, порушення правил використання водних ресурсів, незаконну діяльність у водоохоронних зонах і приховування даних про водокористування.