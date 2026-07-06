Безкоштовна освіта для військових і їхніх родин: у Раді вказали на відсутність механізму реалізації проєкту

У парламенті звернули увагу на відсутність механізмів реалізації окремих норм законопроєкту про відповідальність держави перед військовими.

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Проєкт закону «Про відповідальність Держави перед військовослужбовцями» №15238 який має на меті посилити соціальні гарантії військових та членів їхніх сімей, отримав низку зауважень. Оскільки, більшість його положень мають декларативний характер, не містять механізмів практичної реалізації, а окремі норми суперечать вимогам бюджетного законодавства.

Як писала «Судово-юридична газета» законопроєкт пропонує законодавчо закріпити відповідальність держави за несвоєчасну виплату грошового забезпечення, ненадання доступу до житлових та іпотечних програм, а також незабезпечення можливості безкоштовного здобуття освіти військовослужбовцями та членами їхніх сімей.

Втім, чинне законодавство вже передбачає механізми відповідальності за порушення права військовослужбовців на своєчасне отримання грошового забезпечення. Зокрема, за його затримку можуть застосовуватися цивільно-правові санкції у вигляді стягнення середнього заробітку за час затримки відповідно до статті 117 Кодексу законів про працю України, компенсація інфляційних втрат згідно із Законом «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», а також адміністративна і кримінальна відповідальність посадових осіб.

Також у Верховній Раді нагадали про правову позицію Конституційного Суду України, відповідно до якої у справах про стягнення належних військовослужбовцям виплат строки звернення до суду не обмежуються. Крім того, у травні 2026 року Верховна Рада вже підтримала у першому читанні законопроєкт №15167, який передбачає спрямування надходжень від військового збору до спеціального фонду державного бюджету для фінансування грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Попри це, ключовим недоліком законопроєкту №15238 є декларативний характер його положень. Законопроєкт містить загальні обов’язки держави щодо своєчасної та повної виплати грошового забезпечення, автоматичного нарахування коштів без подання додаткових документів і нарахування пені за прострочення, однак не визначає реальних механізмів виконання цих норм. Через це буде практично неможливо встановити факт їх виконання або невиконання органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Також критика стосується положень про автоматичне призначення грошового забезпечення, надбавок, компенсацій, виплат членам сімей загиблих і зниклих безвісти, а також безоплатного здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти без подання додаткових довідок. Ці пропозиції потребують чіткого визначення порядку їх реалізації та джерел фінансування.

Крім того, законопроєкт не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради, оскільки не містить належного фінансово-економічного обґрунтування запропонованих змін.

Зокрема, законопроєкт № 15238 є частиною великого пакета із 15 законопроєктів, поданих одним суб'єктом законодавчої ініціативи. Ці проєкти стосуються військової служби, мобілізації, резерву, ротації, демобілізації, бронювання, грошового забезпечення тощо.

Водночас, між окремими законопроєктами є логіко-нормативні колізії, тобто вони суперечать один одному або пропонують різні підходи до одних і тих самих питань. Зокрема, це стосується законопроєктів № 15234 «Про поетапну модель військової служби та гарантовану демобілізацію» та № 15244 «Про довгострокову мотиваційну модель військової служби» через ці суперечності немає єдиної концепції реформування соціальних гарантій військовослужбовців;

Тому у Верховній Раді вважають, що законопроєкт є декларативним, тому що він, встановлює, що держава повинна автоматично виплачувати військовим усі належні кошти без додаткових документів, але не визначає механізму, як це працюватиме на практиці.

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