Бесплатное образование для военных и их семей: в Раде указали на отсутствие механизма реализации законопроекта

В парламенте обратили внимание на отсутствие механизмов реализации отдельных норм законопроекта об ответственности государства перед военнослужащими.

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Проект закона «Об ответственности государства перед военнослужащими» №15238, который имеет целью усилить социальные гарантии военных и членов их семей, получил ряд замечаний. Поскольку большинство его положений имеют декларативный характер, не содержат механизмов практической реализации, а отдельные нормы противоречат требованиям бюджетного законодательства.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предлагает законодательно закрепить ответственность государства за несвоевременную выплату денежного обеспечения, непредоставление доступа к жилищным и ипотечным программам, а также отсутствие возможности бесплатного получения образования военнослужащими и членами их семей.

В то же время действующее законодательство уже предусматривает механизмы ответственности за нарушение права военнослужащих на своевременное получение денежного обеспечения. В частности, за его задержку могут применяться гражданско-правовые санкции в виде взыскания среднего заработка за время задержки в соответствии со статьей 117 Кодекса законов о труде Украины, компенсация инфляционных потерь согласно Закону «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», а также административная и уголовная ответственность должностных лиц.

Также в Верховной Раде напомнили о правовой позиции Конституционного Суда Украины, согласно которой в делах о взыскании положенных военнослужащим выплат сроки обращения в суд не ограничиваются. Кроме того, в мае 2026 года Верховная Рада уже поддержала в первом чтении законопроект №15167, предусматривающий направление поступлений от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета для финансирования денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на это, ключевым недостатком законопроекта №15238 является декларативный характер его положений. Законопроект содержит общие обязанности государства относительно своевременной и полной выплаты денежного обеспечения, автоматического начисления средств без предоставления дополнительных документов и начисления пени за просрочку, однако не определяет реальных механизмов выполнения этих норм. Из-за этого будет практически невозможно установить факт их выполнения или невыполнения органами государственной власти или местного самоуправления.

Также критика касается положений об автоматическом назначении денежного обеспечения, надбавок, компенсаций, выплат членам семей погибших и пропавших без вести, а также бесплатного получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования без предоставления дополнительных справок. Эти предложения требуют четкого определения порядка их реализации и источников финансирования.

Кроме того, законопроект не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Украины и Регламента Верховной Рады, поскольку не содержит надлежащего финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений.

Вчасности, законопроект №15238 является частью большого пакета из 15 законопроектов, поданных одним субъектом законодательной инициативы. Эти проекты касаются военной службы, мобилизации, резерва, ротации, демобилизации, бронирования, денежного обеспечения и т.д.

В то же время между отдельными законопроектами существуют логико-нормативные коллизии, то есть они противоречат друг другу или предлагают разные подходы к одним и тем же вопросам. В частности, это касается законопроектов №15234 «О поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации» и №15244 «О долгосрочной мотивационной модели военной службы», из-за этих противоречий отсутствует единая концепция реформирования социальных гарантий военнослужащих.

Поэтому в Верховной Раде считают, что законопроект носит декларативный характер, поскольку он устанавливает, что государство должно автоматически выплачивать военным все положенные средства без дополнительных документов, но не определяет механизма, как это будет работать на практике.

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