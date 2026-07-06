Мессенджеры для повесток: в суд будут вызывать онлайн, а утраченные на ВОТ уголовные дела — восстановят

Законопроект расширяет способы уведомления лица о дистанционном вызове в суд через мессенджеры и электронную почту для лиц, находящихся на ВОТ, а также устанавливает четкий порядок восстановления утраченных материалов уголовных дел.

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В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона № 15376 от 03.07.2026 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно уголовных производств, осуществление которых стало невозможным вследствие временной оккупации отдельных территорий Украины из-за вооруженной агрессии против Украины».

На сегодняшний день правоохранительные органы Украины сталкиваются с невозможностью проведения следственных действий и исполнения приговоров в отношении лиц, находящихся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или в государстве-агрессоре.

Законопроект разработан с целью совершенствования национального законодательства, поскольку в настоящее время оно не предусматривает процедуры восстановления материалов дел, по которым еще не был вынесен приговор.

Суть законодательных изменений

Документ предлагает системные изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, которые позволят осуществлять правосудие в условиях отсутствия доступа к территориям и материалам дел.

Основное внимание уделено цифровизации процесса уведомления подозреваемых, расширению возможностей специального (заочного) расследования и защите прав лиц, которые уже отбыли часть наказания в условиях оккупации.

Вызовы через мессенджеры и электронную почту

Законопроектом устанавливается, что повестка о вызове лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится на ВОТ или в государстве-агрессоре, публикуется на официальном сайте Офиса Генерального прокурора и в официальном печатном издании.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть, что при наличии возможности должны приниматься и другие меры для вызова такого лица, в частности направление уведомления на адрес электронной почты, с помощью мессенджера, социальной сети или текстового сообщения.

При наличии у лица защитника (защитников) повестка о вызове также направляется защитнику (защитникам).

С момента публикации повестки на веб-сайте Офиса Генерального прокурора лицо считается надлежащим образом уведомленным о вызове.

Статус решений оккупационных органов

Отдельное внимание законопроект уделяет документам, выданным оккупационными органами. Им предлагается установить, что любые акты (решения, документы), выданные незаконными органами или должностными лицами, созданными не в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, являются недействительными и не создают правовых последствий.

Вместе с тем суд сможет учитывать сведения, содержащиеся в таких документах, если существует информация, подтверждающая их достоверность.

Приостановление и возобновление досудебного расследования

Одним из ключевых изменений является введение отдельных правил для дел, материалы которых были утрачены вследствие оккупации. Законопроектом устанавливается, что досудебное расследование по таким производствам приостанавливается прокурором или следователем, если проведенные действия не позволяют установить обстоятельства, необходимые для завершения дела.

Согласно проекту, расследование возобновляется следователем или прокурором по ходатайству сторон либо по собственной инициативе в случае выявления достаточных доказательств для его завершения.

Важно, что исчисление сроков досудебного расследования в таких случаях начинается именно со дня его возобновления. Кроме того, предусмотрена возможность закрытия производств по нетяжким преступлениям, если лицо не установлено, а сроки давности истекли.

Суд также получает право закрывать такие дела после истечения сроков давности без согласия подозреваемого, за исключением особо тяжких преступлений против жизни и национальной безопасности.

Новая процедура восстановления утраченных материалов (Раздел IX³ УПК)

Законопроект вводит механизм восстановления уголовных производств, материалы которых были уничтожены или утрачены вследствие оккупации. Законопроектом устанавливается, что такие материалы подлежат восстановлению на основании решения следственного судьи или суда по ходатайству прокурора, следователя либо стороны защиты.

Если материалы невозможно восстановить для апелляционного пересмотра, суд приостанавливает производство до момента их обнаружения, но не дольше срока давности привлечения к ответственности.

Освобождение от наказания и перерасчет сроков

Для лиц, отбывание наказания которых было прервано оккупацией, предусмотрены специальные условия. Законопроектом устанавливается, что осужденные освобождаются от дальнейшего отбывания наказания по решению суда, если истекли соответствующие сроки давности.

Это правило не распространяется на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы либо за преступления против национальной безопасности, пытки и международные преступления. Для такой категории лиц в срок отбытого наказания засчитывается период со дня, когда исполнение наказания стало невозможным вследствие оккупации, до дня возвращения лица под юрисдикцию Украины.

Гарантии права на защиту и пересмотр приговоров

Для обеспечения стандартов справедливого суда в процедурах in absentia законопроект расширяет права осужденных. Законопроектом устанавливается, что по ходатайству лица, осужденного заочно, суд апелляционной инстанции имеет право повторно исследовать все обстоятельства и доказательства по делу.

Также предусмотрено, что апелляционная жалоба может быть подана лицом в течение тридцати дней со дня его фактического задержания и вручения копии приговора.

Социальная адаптация осужденных

Кроме того, проектом Закона вносятся соответствующие изменения в Закон Украины «О социальной адаптации лиц, отбывающих или отбывших наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на определенный срок».

Изменения в профильный закон предусматривают, что к освобожденным лицам приравниваются также те, кто был осужден украинскими судами, но отбывал наказание на ВОТ или в РФ.

Это позволит таким лицам получать помощь в социальной адаптации после возвращения под контроль Украины.

Таким образом, законопроект № 15376 предлагает комплексный механизм восстановления правосудия по делам, заблокированным вследствие вооруженной агрессии. Введение электронных уведомлений, процедуры восстановления утраченных материалов на любой стадии и четких правил зачета «оккупационного» срока отбывания наказания должно обеспечить неотвратимость ответственности при соблюдении процессуальных прав участников.

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