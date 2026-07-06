ГНС и БЭБ разрешат удаленно подключаться к камерам на табачных предприятиях: детали законопроекта

За производителями табачной отрасли предлагают следить онлайн: что предусматривает законопроект 15372.

Фото: Tobias Tullius / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине может существенно усилиться государственный контроль за производством, хранением и перемещением табачного сырья. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15372 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о повышении эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья».

Документ предлагает создать комплексную систему цифрового контроля, охватывающую видеонаблюдение, дистанционный мониторинг транспорта, автоматический контроль въезда и выезда, а также удаленный доступ контролирующих органов к видеоматериалам.

Видеонаблюдение станет обязательным условием работы

Одной из ключевых новаций являются изменения в статью 20 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего». Законопроект предлагает дополнить требования к хозяйствующим субъектам, которые осуществляют выращивание табака и производство табачного сырья.

В частности, они должны иметь установленную и непрерывно функционирующую контрольно-пропускную систему и круглосуточную систему видеонаблюдения в местах хранения табачного сырья (новая редакция части 4 статьи 20). Кроме этого, новой редакцией части двенадцатой статьи 20 предлагается распространить требования по видеонаблюдению не только на производителей табачных изделий, но и на предприятия, производящие табачное сырье, производят его ферментацию или хранят такую ​​продукцию.

Записи должны храниться не менее 30 дней

Законопроект предусматривает, что система видеонаблюдения должна осуществлять непрерывную видеозапись, обеспечивать хранение архива видеозаписей не менее 30 календарных дней, предоставлять возможность просмотра онлайн-трансляции и архивных записей, обеспечивать возможность копирования информации на электронные носители.

Особо предлагается установить, что для отдельных акцизных составов минимальный объем памяти системы видеонаблюдения должен составлять не менее 40 терабайтов (новая редакция пункта 4 части второй статьи 6).

ДПС и БЭБ получат удаленный доступ

Законопроект существенно расширяет полномочия контролирующих органов. Согласно новой редакции пункта 4 части второй статьи 6, а также пункта 4 части двенадцатой статьи 20 должностные лица налоговых органов будут иметь доступ к мультимедийной информации из систем видеонаблюдения, в том числе дистанционно. Кроме того, предусматривается отдельный удаленный доступ должностных лиц Бюро экономической безопасности Украины к онлайн-трансляциям и архивам видеозаписей.

Порядок такого доступа должен определяться Министерством финансов (новая редакция части пятнадцатой статьи 20 и соответствующие изменения статьи 6 и статьи 21 Закона).

Если система не работает – перемещение продукции запрещается

Одной из самых строгих предложенных норм является запрет перемещения табачного сырья при выходе из строя системы видеонаблюдения. Согласно новой редакции, если круглосуточная система видеонаблюдения перестает функционировать, запрещается ввоз и вывоз табачного сырья и табачных изделий с территории предприятия или места хранения до момента полного возобновления его работы.

В определенных случаях возобновление движения транспорта будет осуществляться после уведомления налогового органа, а для отдельных предприятий – в присутствии его представителя.

Контроль распространится и на транспорт.

Кроме видеонаблюдения, законопроект предлагает ввести обязательную контрольно-пропускную систему (новая часть 13 статьи 20). Она должна включать: шлагбаумы, электронные весовые комплексы, автоматическое распознавание регистрационных номеров транспортных средств, автоматическое хранение информации о дате, времени, весе автомобиля и номерном знаке не менее одного года без возможности внесения изменений.

При выходе из строя системы автоматического считывания номеров или весового комплекса ввоза и вывоза табачного сырья также предлагается запретить до полного устранения неисправностей.

Система дистанционного мониторинга перевозок

Предполагается создание системы дистанционного контроля перемещения табачного сырья. Документ устанавливает, что транспортировка такой продукции будет производиться только транспортными средствами, оборудованными техническими средствами контроля (GPS или другими навигационными системами), которые в режиме реального времени будут передавать информацию о местонахождении транспортного средства в государственную информационную систему. Без подключения к этой системе перевозки табачного сырья предлагается запретить.

Инициаторы законопроекта обосновывают внедрение данных изменений тем, что в Украине до 19,8% выросла доля нелегальной табачной продукции, а годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 33,3 млрд. гривен. «Сигареты локальных производителей с поддельными акцизными марками составляют 38 процентов от общего объема контрафактной продукции. Около 68 процентов всей нелегальной продукции сосредоточено в семи регионах, а около двух третей нелегальных сигарет реализуются через киоски и магазины. Указанные данные касаются готовых табачных изделий, однако демонстрируют масштаб нелегального рынка и необходимость усиления контроля на предыдущем сырьевом этапе», - говорится в пояснительной записке.

Предложенные изменения фактически формируют новую модель государственного контроля над оборотом табачного сырья. Законопроект №15372 предусматривает не только обязательное круглосуточное видеонаблюдение, но и дистанционный доступ ГНС и БЭБ к видеоархивам, автоматический контроль транспортных средств, GPS-мониторинг перевозок и возможность фактической блокировки перемещения продукции в случае неисправности систем контроля.

В случае принятия документа предприятия, работающие с табачным сырьем, должны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями, которые значительно усилят уровень государственного надзора на всех этапах производства, хранения и транспортировки продукции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.