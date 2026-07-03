Некоторые народные депутаты могут получить пожизненное денежное содержание — кто именно и о каких суммах идет речь

Пожизненное денежное содержание хотят назначать не всем народным депутатам, а только тем, кто получил статус Основателя современного государства Украина.

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В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект, который должен урегулировать механизм назначения, финансирования и выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания лицам, получившим статус Основателя современного государства Украина — народного депутата.

Документ определяет, из каких средств будет выплачиваться такое содержание, как его будут рассчитывать, когда будут пересматривать размер выплат и при каких обстоятельствах их могут прекратить. Проект также приводит действующее законодательство в соответствие с Законом «О статусе Основателя современного государства Украина — народного депутата».

Как предлагают назначать пожизненное денежное содержание

Законопроектом 15378 предлагается внести изменения в Закон «О статусе Основателя современного государства Украина — народного депутата».

Предусматривается, что по заявлению Основателя вместо пенсии ему будет назначаться ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 80% месячной заработной платы народного депутата Украины — члена комитета по состоянию на дату возникновения права на такую выплату.

Для определения размера выплаты будут учитывать:

должностной оклад;

ежемесячные надбавки, предусмотренные Законом «О статусе народного депутата Украины».

При этом отдельно устанавливается, что последующее повышение заработной платы народных депутатов текущего созыва не станет основанием для перерасчета уже назначенного пожизненного денежного содержания.

Из каких средств будет состоять выплата

Проект определяет, что ежемесячное пожизненное денежное содержание будет состоять из двух частей.

Первая — это солидарная пенсия, исчисленная в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Вторая — сумма, которая будет составлять разницу между общим размером пожизненного денежного содержания и назначенной солидарной пенсией.

Именно эта разница, согласно законопроекту, будет финансироваться за счет средств государственного бюджета. Для этого также предлагается внести соответствующие изменения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как будут пересматривать размер пожизненного содержания

Документ предлагает различный порядок перерасчета двух составляющих выплаты.

Солидарную пенсию будут пересматривать в сроки и по правилам, определенным Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В то же время вторую часть — разницу между пожизненным денежным содержанием и солидарной пенсией — предлагается ежегодно пересчитывать с 1 марта с применением коэффициента увеличения, который используется при индексации пенсий в соответствии со статьей 42 указанного закона.

Кто будет осуществлять выплаты

Законопроект предусматривает, что назначение, выплата, прекращение и возобновление выплаты пожизненного денежного содержания, а также выплата сумм, не полученных в связи со смертью Основателя, будут осуществляться органами Пенсионного фонда Украины.

Такие процедуры будут проводиться в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с учетом особенностей, определенных специальным законом и Законом «Об административной процедуре».

Когда выплаты могут прекратить

Проект определяет два основания для прекращения выплаты пожизненного денежного содержания:

наступление обстоятельств, предусмотренных частью пятой статьи 2 Закона «О статусе Основателя современного государства Украина — народного депутата»;

смерть Основателя.

Когда возникнет право на пожизненное содержание

Если закон будет принят, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

При этом право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания будет возникать с момента приобретения статуса Основателя современного государства Украина — народного депутата на основании распоряжения Председателя Верховной Рады Украины. Также правительство должно в течение трех месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом.

Зачем разработали законопроект

Документ подготовили Украинский институт национальной памяти совместно с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и Пенсионным фондом Украины для реализации Закона «О статусе Основателя современного государства Украина — народного депутата». Его целью является урегулирование механизма финансирования, назначения, выплаты, перерасчета, прекращения и возобновления выплаты пожизненного денежного содержания, а также приведение действующего законодательства в соответствие с уже принятым законом.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. В то же время предлагается осуществлять финансирование в пределах средств, предусмотренных бюджетной программой КПКВК 2501250 «Осуществление выплат по социальной поддержке отдельных категорий населения». Авторы документа считают, что его принятие обеспечит практическую реализацию механизма финансирования и выплаты пожизненного денежного содержания Основателям современного государства Украина — народным депутатам.

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