Деякі народні депутати можуть отримати довічне грошове утримання — хто саме та про які суми йдеться

Довічне грошове утримання хочуть призначати не всім народним депутатам, а лише тим, хто отримав статус Засновника сучасної держави Україна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який має врегулювати механізм призначення, фінансування та виплати щомісячного довічного грошового утримання особам, які отримали статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата.

Документ визначає, з яких коштів виплачуватиметься таке утримання, як його розраховуватимуть, коли переглядатимуть розмір виплат і за яких обставин їх можуть припинити. Проєкт також приводить чинне законодавство у відповідність до Закону «Про статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата».

Як пропонують призначати довічне грошове утримання

Законопроєктом 15378 пропонується внести зміни до Закону «Про статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата».

Передбачається, що за заявою Засновника замість пенсії йому призначатиметься щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 80% місячної заробітної плати народного депутата України — члена комітету станом на дату виникнення права на таку виплату.

Для визначення розміру виплати враховуватимуть:

посадовий оклад;

щомісячні надбавки, передбачені Законом «Про статус народного депутата України».

При цьому окремо встановлюється, що подальше підвищення зарплати народних депутатів поточного скликання не стане підставою для перерахунку вже призначеного довічного грошового утримання.

З яких коштів складатиметься виплата

Проєкт визначає, що щомісячне довічне грошове утримання складатиметься з двох частин.

Перша — це солідарна пенсія, обчислена відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Друга — сума, яка становитиме різницю між загальним розміром довічного грошового утримання та призначеною солідарною пенсією.

Саме ця різниця, згідно із законопроєктом, фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Для цього також пропонується внести відповідні зміни до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Як переглядатимуть розмір довічного утримання

Документ пропонує різний порядок перерахунку двох складових виплати.

Солідарну пенсію переглядатимуть у строки та за правилами, визначеними Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Водночас другу частину — різницю між довічним грошовим утриманням і солідарною пенсією — пропонується щороку перераховувати з 1 березня із застосуванням коефіцієнта збільшення, який використовується під час індексації пенсій відповідно до статті 42 зазначеного закону.

Хто здійснюватиме виплати

Законопроєкт передбачає, що призначення, виплату, припинення та поновлення виплати довічного грошового утримання, а також виплату сум, не отриманих у зв'язку зі смертю Засновника, здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України.

Такі процедури проводитимуться відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законом та Законом «Про адміністративну процедуру».

Коли виплати можуть припинити

Проєкт визначає дві підстави для припинення виплати довічного грошового утримання:

настання обставин, передбачених частиною п'ятою статті 2 Закону «Про статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата»;

смерть Засновника.

Коли виникне право на довічне утримання

Якщо закон ухвалять, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

При цьому право на отримання щомісячного довічного грошового утримання виникатиме з моменту набуття статусу Засновника сучасної держави Україна — народного депутата на підставі розпорядження Голови Верховної Ради України. Також уряд має протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового закону.

Навіщо розробили законопроєкт

Документ підготували Український інститут національної пам'яті спільно з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України та Пенсійним фондом України для реалізації Закону «Про статус Засновника сучасної держави Україна — народного депутата». Його метою є врегулювання механізму фінансування, призначення, виплати, перерахунку, припинення та поновлення виплати довічного грошового утримання, а також приведення чинного законодавства у відповідність до вже ухваленого закону.

Реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Водночас пропонується здійснювати фінансування в межах коштів, передбачених бюджетною програмою КПКВК 2501250 «Здійснення виплат із соціальної підтримки окремих категорій населення». Автори документа вважають, що його ухвалення забезпечить практичну реалізацію механізму фінансування та виплати довічного грошового утримання Засновникам сучасної держави Україна — народним депутатам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.