ДПС і БЕБ дозволять віддалено підключатися до камер на тютюнових підприємствах: деталі законопроєкту

За виробниками тютюнової галузі пропонують стежити онлайн: що передбачає новий законопроєкт 15372.

Фото: Tobias Tullius / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні може суттєво посилитися державний контроль за виробництвом, зберіганням та переміщенням тютюнової сировини. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №15372 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини».

Документ пропонує створити комплексну систему цифрового контролю, яка охоплюватиме відеоспостереження, дистанційний моніторинг транспорту, автоматичний контроль в’їзду та виїзду, а також віддалений доступ контролюючих органів до відеоматеріалів.

Відеоспостереження стане обов’язковою умовою роботи

Однією з ключових новацій є зміни до статті 20 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Законопроєкт пропонує доповнити вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють вирощування тютюну та виробництво тютюнової сировини.

Зокрема, вони повинні мати встановлену та безперервно функціонуючу контрольно-пропускну систему і цілодобову систему відеоспостереження у місцях зберігання тютюнової сировини (нова редакція частини четвертої статті 20). Крім цього, новою редакцією частини дванадцятої статті 20 пропонується поширити вимоги щодо відеоспостереження не лише на виробників тютюнових виробів, а й на підприємства, які виробляють тютюнову сировину, здійснюють її ферментацію або зберігають таку продукцію.

Записи мають зберігатися щонайменше 30 днів

Законопроєкт передбачає, що система відеоспостереження повинна: здійснювати безперервний відеозапис, забезпечувати зберігання архіву відеозаписів не менше 30 календарних днів, надавати можливість перегляду онлайн-трансляції та архівних записів, забезпечувати можливість копіювання інформації на електронні носії.

Окремо пропонується встановити, що для окремих акцизних складів мінімальний обсяг пам’яті системи відеоспостереження має становити не менше 40 терабайтів (нова редакція пункту 4 частини другої статті 6).

ДПС та БЕБ отримають віддалений доступ

Законопроєкт істотно розширює повноваження контролюючих органів. Відповідно до нової редакції пункту 4 частини другої статті 6, а також пункту 4 частини дванадцятої статті 20, посадові особи податкових органів матимуть доступ до мультимедійної інформації із систем відеоспостереження, у тому числі дистанційно. Крім цього, передбачається окремий віддалений доступ посадових осіб Бюро економічної безпеки України до онлайн-трансляцій та архівів відеозаписів.

Порядок такого доступу має визначатися Міністерством фінансів (нова редакція частини п’ятнадцятої статті 20 та відповідні зміни до статті 6 і статті 21 Закону).

Якщо система не працює – переміщення продукції забороняється

Однією з найсуворіших запропонованих норм є заборона переміщення тютюнової сировини у разі виходу з ладу системи відеоспостереження. Згідно з новою редакцією, якщо цілодобова система відеоспостереження перестає функціонувати, забороняється ввезення та вивезення тютюнової сировини і тютюнових виробів із території підприємства або місця зберігання до моменту повного відновлення її роботи.

У визначених випадках поновлення руху транспорту здійснюватиметься лише після повідомлення податкового органу, а для окремих підприємств – у присутності його представника.

Контроль пошириться і на транспорт

Крім відеоспостереження, законопроєкт пропонує запровадити обов’язкову контрольно-пропускну систему (нова частина тринадцята статті 20). Вона повинна включати: шлагбауми, електронні вагові комплекси, автоматичне розпізнавання реєстраційних номерів транспортних засобів, автоматичне збереження інформації про дату, час, вагу автомобіля та номерний знак не менше одного року без можливості внесення змін.

У разі виходу з ладу системи автоматичного зчитування номерів або вагового комплексу ввезення та вивезення тютюнової сировини також пропонується заборонити до повного усунення несправностей.

Система дистанційного моніторингу перевезень

Передбачається створення системи дистанційного контролю переміщення тютюнової сировини. Документ встановлює, що транспортування такої продукції здійснюватиметься лише транспортними засобами, обладнаними технічними засобами контролю (GPS або іншими навігаційними системами), які в режимі реального часу передаватимуть інформацію про місцезнаходження транспортного засобу до державної інформаційної системи. Без підключення до цієї системи перевезення тютюнової сировини пропонується заборонити.

Ініціатори законопроєкту обгрунтовують впровадження даних змін тим, що в Україні до 19,8% зросла частка нелегальної тютюнової продукції, а річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у 33,3 млрд гривень.

«Сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками становлять 38 відсотків загального обсягу контрафактної продукції. Близько 68 відсотків усієї нелегальної продукції зосереджено у семи регіонах, а приблизно дві третини нелегальних сигарет реалізуються через кіоски та магазини. Зазначені дані стосуються готових тютюнових виробів, однак демонструють масштаб нелегального ринку та необхідність посилення контролю на попередньому, сировинному етапі», – йде мова у пояснювальній записці.

Запропоновані зміни фактично формують нову модель державного контролю за обігом тютюнової сировини. Законопроєкт №15372 передбачає не лише обов’язкове цілодобове відеоспостереження, а й дистанційний доступ ДПС та БЕБ до відеоархівів, автоматичний контроль транспортних засобів, GPS-моніторинг перевезень і можливість фактичного блокування переміщення продукції у разі несправності систем контролю.

У разі ухвалення документа суб’єкти господарювання, які працюють із тютюновою сировиною, повинні будуть привести свою діяльність у відповідність до нових вимог, що значно посилять рівень державного нагляду на всіх етапах виробництва, зберігання та транспортування продукції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.