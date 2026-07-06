Месенджери для повісток: до суду будуть викликати онлайн, а втрачені на ТОТ кримінальні справи — відновлять

Законопроєкт розширює способи повідомлення особи про дистанційний виклик до суду через месенджери та електронну пошту для осіб на ТОТ, а також встановлює чіткий порядок відновлення втрачених матеріалів кримінальних справ.

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У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону № 15376 від 03.07.2026 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо кримінальних проваджень, здійснення яких унеможливлено внаслідок тимчасової окупації окремих територій України через збройну агресію проти України».

На сьогодні правоохоронні органи України стикаються з неможливістю проведення слідчих дій та виконання вироків щодо осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або в державі-агресорі.

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення національного законодавства, оскільки наразі воно не передбачає процедури відновлення матеріалів справ, у яких ще не було ухвалено вирок.

Суть законодавчих змін

Документ пропонує системні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які дозволять здійснювати правосуддя в умовах відсутності доступу до територій та матеріалів справ.

Основна увага приділена цифровізації процесу повідомлення підозрюваних, розширенню можливостей спеціального (заочного) розслідування та захисту прав осіб, які вже відбули частину покарання в умовах окупації.

Виклики через месенджери та електронну пошту

Законопроєктом встановлюється, що повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що вона перебуває на ТОТ або у державі-агресорі, публікується на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора та в офіційному друкованому виданні.

Крім того, у законопроєкті пропонується передбачити, що за можливості мають бути вжиті й інші заходи для виклику такої особи, зокрема направлення повідомлення на адресу електронної пошти, за допомогою месенджера, соціальної мережі або текстового повідомлення.

У разі наявності в особи, захисника (захисників) повістка про виклик особи також надсилається захиснику (захисникам).

З моменту публікації повістки на вебсайті Офісу Генпрокурора особа вважається належним чином повідомленою про виклик.

Статус рішень окупаційних органів

Окрему увагу законопроєкт приділяє документам, виданим окупаційними органами. Ним пропонується встановити, що будь-які акти (рішення, документи), видані незаконними органами чи посадовими особами, створеними не у спосіб, передбачений Конституцією та законами України, є недійсними та не створюють правових наслідків.

Водночас суд зможе враховувати відомості, що містяться в таких документах, якщо існує інформація, яка підтверджує їх достовірність.

Зупинення та відновлення досудового розслідування

Однією з ключових змін є впровадження окремих правил для справ, де матеріали були втрачені через окупацію. Законопроєктом встановлюється, що досудове розслідування у таких провадженнях зупиняється прокурором або слідчим, якщо проведені дії не дозволяють встановити обставини, необхідні для завершення справи.

Згідно з проєктом, розслідування відновлюється слідчим чи прокурором за клопотанням сторін або самостійно у разі виявлення достатніх доказів для його завершення.

Важливо, що обрахунок строків досудового розслідування у таких випадках розпочинається саме з дня його відновлення. Крім того, передбачена можливість закриття проваджень щодо нетяжких злочинів, якщо особу не встановлено, а строки давності закінчилися.

Суд також отримує право закривати такі справи після закінчення строків давності без згоди підозрюваного, за винятком особливо тяжких злочинів проти життя та національної безпеки.

Нова процедура відновлення втрачених матеріалів (Розділ IX³ КПК)

Законопроєкт запроваджує механізм відновлення кримінальних проваджень, матеріали яких були знищені або втрачені внаслідок окупації. Законопроєктом встановлюється, що такі матеріали підлягають відновленню на підставі рішення слідчого судді або суду за клопотанням прокурора, слідчого або сторін захисту.

Якщо матеріали неможливо відновити для апеляційного перегляду, суд зупиняє провадження до моменту їх знайдення, але не довше строку давності притягнення до відповідальності.

Звільнення від покарання та перерахунок строків

Для осіб, чиє відбування покарання було перерване окупацією, передбачено спеціальні умови. Законопроєктом встановлюється, що засуджені особи звільняються від подальшого відбуття покарання за рішенням суду, якщо закінчилися відповідні строки давності.

Це правило не поширюється на осіб, засуджених до довічного терміну або за злочини проти нацбезпеки, катування та міжнародні злочини. Для такої категорії осіб до відбутого строку зараховується період з дня, коли виконання покарання стало неможливим через окупацію, до дня повернення особи під юрисдикцію України.

Гарантії права на захист та перегляд вироків

Для забезпечення стандартів справедливого суду в процедурах in absentia законопроєкт розширює права засуджених. Законопроєктом встановлюється, що за клопотанням засудженого заочно суд апеляційної інстанції має право повторно дослідити всі обставини та докази у справі.

Також передбачено, що апеляційна скарга може бути подана особою протягом тридцяти днів з дня її фактичного затримання та вручення копії вироку.

Соціальна адаптація засуджених

Крім того, проєктом Закону вносяться відповідні зміни до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

Зміни до профільного закону передбачають, щодо звільнених осіб прирівнюються також ті, хто був засуджений українськими судами, але відбував покарання на ТОТ чи в РФ.

Це дозволить таким особам отримувати допомогу в соціальній адаптації після повернення під контроль України.

Таким чином, законопроєкт № 15376 пропонує комплексний механізм для відновлення правосуддя у справах, заблокованих через збройну агресію. Впровадження електронних повідомлень, процедури відновлення втрачених матеріалів на будь-якій стадії та чітких правил зарахування «окупаційного» строку відбуття покарання має забезпечити невідворотність відповідальності за умови дотримання процесуальних прав учасників.

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