Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Текущая система социальной защиты военнослужащих, несмотря на ряд уже проведенных реформ, во многих случаях остается перегруженной административными процедурами. Это приводит к необходимости сбора значительного количества справок и подтверждающих документов для получения предусмотренных законом выплат как самими военными, так и членами их семей.

Законопроект «Об ответственности Государства перед военнослужащими» № 15238 предлагает изменить подход к системе социальных гарантий. Документ предусматривает переход к модели, при которой обязанность доказывания и реализации права на выплаты полностью ложится на государство в автоматическом режиме.

Финансовая ответственность государства

Статья 2 законопроекта вводит реальную финансовую санкцию против государства. За задержку выплаты денежного довольствия, надбавок, доплат или вознаграждений, а также за выплату не в полном объеме, государство обязано выплачивать пеню в соответствии с законодательством.

Эта норма касается как ежемесячного довольствия, так и компенсаций в связи с ранением, контузией или увечьем. Более того, государство обязано осуществлять все выплаты и военным, и членам семей погибших или пропавших без вести военнослужащих в полном объеме и в установленные сроки, а также в автоматическом режиме и без требования дополнительных справок и документов.

Раньше государство могло задерживать выплаты без прямых финансовых последствий для бюджета, за исключением судебных исков. Теперь пеня станет автоматическим инструментом компенсации за потерянное время.

Автоматический режим и отмена справок

Законопроект в каждой статье подчеркивает, что все выплаты и предоставление льгот должны осуществляться в автоматическом режиме и без требования дополнительных справок и документов. Это касается не только денежного довольствия и всех видов вознаграждений, но и доступа к льготным ипотечным программам и жилью, а также получения бесплатного профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Документ предусматривает, что все основные виды государственной поддержки должны предоставляться с использованием данных государственных реестров и информационных систем. Речь идет о цифровой интеграции государственных реестров. Предполагается, что факт ранения, гибели или других обстоятельств, зафиксированный в воинской части или медицинском учреждении, автоматически будет становиться юридическим основанием для начисления соответствующих выплат.

Законопроект обязывает государство обеспечить защитникам возможности для развития. Так, военнослужащие получают право на бесплатное получение высшего или профессионального образования по любой выбранной специальности. Это право распространяется на все учебные заведения Украины и не зависит от наличия предыдущего образования. Также гарантируется автоматическое льготное участие в ипотечных программах.

Вносятся изменения и в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Новая статья 20-1 детализирует механизм начисления пени. Теперь за каждый день задержки в предоставлении гарантированных услуг или выплат государство будет начислять штрафные санкции в пользу военнослужащего.

Если государство выплачивает пеню из-за некомпетентности должностного лица, это становится прямым доказательством финансовых убытков бюджета, что влечет за собой ответственность для конкретного чиновника.