Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

15:00, 14 травня 2026
Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.
Поточна система соціального захисту військовослужбовців, попри низку вже проведених реформ, у багатьох випадках залишається перевантаженою адміністративними процедурами. Це призводить до необхідності збору значної кількості довідок та підтверджувальних документів для отримання передбачених законом виплат як самими військовими, так і членами їхніх сімей.

Законопроєкт «Про відповідальність Держави перед військовослужбовцями» № 15238 пропонує змінити підхід до системи соціальних гарантій. Документ передбачає перехід до моделі, за якої обов'язок доведення та реалізації права на виплати повністю лягає на державу в автоматичному режимі.

Фінансова відповідальність держави

Стаття 2 законопроєкту вводить реальну фінансову санкцію проти держави. За затримку виплати грошового забезпечення, надбавок, доплат чи винагород, а також за виплату не в повному обсязі, держава зобов’язана виплачувати пеню відповідно до законодавства. Ця норма стосується як щомісячного забезпечення, так і компенсацій у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом

Ба більше, держава зобов’язана здійснювати всі виплати і військовим і членам сім’ї загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців в повному обсязі та у встановлені строки, а також в автоматичному режимі та без вимагання додаткових довідок і документів.

Раніше держава могла затримувати виплати без прямих фінансових наслідків для бюджету, окрім судових позовів. Тепер пеня стане автоматичним інструментом компенсації за втрачений час.

Автоматичний режим та скасування довідок

Законопроєкт у кожній статті підкреслює, що всі виплати та надання пільг мають здійснюватися в автоматичному режимі та без вимагання додаткових довідок і документів.

Це стосується не тільки грошового забезпечення та всіх видів винагород, а й доступу до пільгових іпотечних програм та житла та отримання безкоштовної професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Документ передбачає, що всі основні види державної підтримки мають надаватися з використанням даних державних реєстрів та інформаційних систем. Йдеться про цифрову інтеграцію державних реєстрів. Передбачається, що факт поранення, загибелі чи інших обставин, зафіксований у військовій частині або медичному закладі, автоматично ставатиме юридичною підставою для нарахування відповідних виплат.

Законопроєкт зобов’язує державу забезпечити захисникам можливості для розвитку. Так, військовослужбовці отримують право на безкоштовне здобуття вищої або професійної освіти за будь-яким обраним фахом. Це право поширюється на всі заклади освіти України та не залежить від наявності попередньої освіти. Також гарантується автоматична пільгова участь в іпотечних програмах.

Вносяться зміни і до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Нова стаття 20-1 деталізує механізм нарахування пені. Тепер за кожен день затримки у наданні гарантованих послуг чи виплат держава нараховуватиме штрафні санкції на користь військовослужбовця.

Якщо держава сплачує пеню через некомпетентність посадовця, це стає прямим доказом фінансових збитків бюджету, що тягне за собою відповідальність для конкретного посадовця.

