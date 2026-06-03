У метро пояснили, чому не встановлюють додаткові лави на станціях у Києві

Під час повітряних тривог пасажири можуть скористатися переносними сидіннями.

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КП «Київський метрополітен» заявило, що встановлення додаткових лав для сидіння на платформах станцій неможливе через вимоги пожежної безпеки та евакуації пасажирів.

Як зазначає видання «Хмарочос», ще у 2022 році кияни підтримали петицію з вимогою збільшити кількість місць для сидіння на станціях. Втім, реалізувати таку пропозицію неможливо.

У КП «Київський метрополітен» пояснили, що ті лави, що є зараз на станціях, проєктувалися відповідно до вимог ДБН таким чином, щоб не заважати руху пасажирів у разі евакуації. Встановлення додаткових лав зменшить простір середніх залів та платформ.

Водночас у метро нагадали, що під час повітряних тривог пасажири можуть скористатися переносними сидіннями, які для укриття містян передали волонтери. Отримати їх можна у чергових по станціях.

Також у Києві зареєстрували петицію, яка вимагає обмежити використання великих речей для сну в метро через брак місця для інших людей.

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