  1. В Україні

У метро пояснили, чому не встановлюють додаткові лави на станціях у Києві

16:53, 3 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час повітряних тривог пасажири можуть скористатися переносними сидіннями.
У метро пояснили, чому не встановлюють додаткові лави на станціях у Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

КП «Київський метрополітен» заявило, що встановлення додаткових лав для сидіння на платформах станцій неможливе через вимоги пожежної безпеки та евакуації пасажирів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначає видання «Хмарочос», ще у 2022 році кияни підтримали петицію з вимогою збільшити кількість місць для сидіння на станціях. Втім, реалізувати таку пропозицію неможливо.

У КП «Київський метрополітен» пояснили, що ті лави, що є зараз на станціях, проєктувалися відповідно до вимог ДБН таким чином, щоб не заважати руху пасажирів у разі евакуації. Встановлення додаткових лав зменшить простір середніх залів та платформ.

Водночас у метро нагадали, що під час повітряних тривог пасажири можуть скористатися переносними сидіннями, які для укриття містян передали волонтери. Отримати їх можна у чергових по станціях.

Також у Києві зареєстрували петицію, яка вимагає обмежити використання великих речей для сну в метро через брак місця для інших людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Власників Starlink зобовʼязали повідомляти про передачу термінала: на повідомлення державі дали 10 днів

Серед головних змін — нові права для бізнесу, спрощена реєстрація обладнання та поява в Дії сервісу для контролю зареєстрованих терміналів

Перед затриманням журналіста влада має зважати на свободу преси та інтереси громадського порядку – ЄСПЛ

ЄСПЛ дійшов висновку, що затримання журналістки не відповідало нагальній суспільній потребі та не могло вважатися необхідним у демократичному суспільстві.

Кому належать технічні поверхи, колясочні та вестибюлі у багатоповерхівках: позиція ВС

Сам факт розміщення в приміщенні котельні ще не означає, що воно є спільним майном співвласників будинку.

Бронювання працівників: як підприємству розрахувати квоту і не втратити статус критичного

Помилка у розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних може коштувати підприємству статусу критичності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]