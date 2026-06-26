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За мусор в озерах и реках планируют наказывать строже: штрафы с 51 гривны вырастут до 17 тысяч

13:13, 26 июня 2026
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Законодатели предлагают пересмотреть штрафы, которые годами оставались символическими и не останавливали нарушителей.
За мусор в озерах и реках планируют наказывать строже: штрафы с 51 гривны вырастут до 17 тысяч
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В Украине рассматривают законодательные изменения, которые должны существенно усилить ответственность за загрязнение и засорение водоемов, нарушение правил использования водных ресурсов, незаконную деятельность в водоохранных зонах и сокрытие данных о водопользовании.

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В то же время перед принятием законопроектов их необходимо доработать, чтобы привести в соответствие с новыми требованиями законодательства Европейского Союза относительно уголовно-правовой защиты окружающей среды и четко разграничить административную и уголовную ответственность за экологические правонарушения.

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №15096 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов» и альтернативный законопроект №15096-1.

Согласно заключению, обе законодательные инициативы не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза. Вместе с тем документы нуждаются в доработке.

В частности, в связи с предложенным усилением ответственности за вред окружающей среде Комитет обратил внимание на необходимость четкого разграничения административной и уголовной ответственности за отдельные правонарушения. Кроме того, законопроекты должны быть приведены в соответствие с Директивой (ЕС) 2024/1203 Европейского парламента и Совета от 11 апреля 2024 года об уголовно-правовой охране окружающей среды, заменившей Директивы 2008/99/ЕС и 2009/123/ЕС.

Какие изменения предусматривают законопроекты №15096 и №15096-1

В Верховной Раде инициировали существенное усиление ответственности для субъектов хозяйствования, в частности застройщиков и предпринимателей, допускающих загрязнение украинских водоемов.

Несмотря на достаточно формальное название документов, их содержание непосредственно касается бизнеса, деятельность которого может негативно влиять на состояние водных ресурсов.

Инициатива направлена на усиление ответственности за нарушение правил использования водных ресурсов, в частности за сброс отходов в водоемы, которые отдельные субъекты хозяйствования используют как место для утилизации производственных или строительных отходов.

Почему предлагают изменить ответственность

Авторы законодательных инициатив отмечают, что действующие штрафы за нарушение водного законодательства — от 51 до 136 гривен для граждан — давно утратили свой превентивный характер. Такие санкции не соответствуют современным экономическим условиям, не стимулируют соблюдение экологических требований и нередко приводят к тому, что бизнесу дешевле заплатить штраф, чем инвестировать в очистные сооружения.

В настоящее время ответственность за нарушения в сфере использования водных ресурсов регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях, Водным кодексом Украины и уголовным законодательством. Вместе с тем существующая система санкций, по мнению авторов законопроектов, не соответствует реальному масштабу экологического ущерба.

Какие штрафы и новые нарушения предлагают ввести

В парламенте зарегистрированы две редакции документа. Правительственный законопроект №15096 и альтернативный законопроект №15096-1.

Суть законопроектов заключается не только в многократном увеличении штрафов, но и в расширении перечня правонарушений в соответствии со статьей 110 Водного кодекса Украины.

В частности, впервые предлагается установить административную ответственность за разрушение русел рек и ручьев либо нарушение естественного стока при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, железных дорог и инженерных коммуникаций.

Также предлагается уточнить статью 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрев ответственность не только за загрязнение, но и отдельно за засорение водных объектов. Для должностных лиц максимальный штраф за такие нарушения предлагается установить на уровне 3400 гривен.

Усиление ответственности за нарушения в водоохранных зонах

Отдельный блок изменений касается водоохранных зон и земель водного фонда.

В статью 60 КУоАП предлагается внести изменения, которые позволят привлекать к ответственности не только за незаконное ограничение доступа граждан к берегам водоемов, но и за нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и на землях водного фонда.

За такие нарушения предлагается установить штрафы для граждан в размере от 3400 до 6800 гривен, а для должностных лиц — от 6800 до 11 900 гривен.

Повторное нарушение в течение года может обойтись должностному лицу уже до 17 000 гривен.

Расширение ответственности за нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах должно предоставить правоохранительным органам и экологическим инспекторам дополнительные инструменты для борьбы с незаконной застройкой, автомойками, складами и другими объектами, работающими в непосредственной близости к водоемам с нарушением законодательства.

Ответственность за сокрытие данных о водопользовании

Законопроекты также предусматривают административную ответственность за искажение или внесение недостоверных сведений в государственную статистическую отчетность о водопользовании.

Должностным лицам, которые будут скрывать реальные объемы забора или сброса воды либо подавать недостоверные данные, также будут грозить штрафы.

В то же время правительственная редакция законопроекта предусматривает более жесткие санкции. Кабинет Министров предлагает установить за загрязнение и засорение вод штрафы для граждан в размере от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц — от 3400 до 5100 гривен.

Кроме того, нарушение условий разрешения на специальное водопользование либо представление недостоверных данных в государственную статистическую отчетность о водопользовании предлагается наказывать штрафами от 3400 до 5100 гривен для должностных лиц.

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