В Харькове прокуратура начала расследование после того, как коммунальщики купили четыре сосны за 4 млн гривен

Прокуратура расследует закупку четырех сосен в Харькове почти за 4 млн грн.

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В Харькове начато уголовное производство по факту возможного завладения бюджетными средствами при закупке и высадке декоративных деревьев в центральной части города.

Как сообщает прокуратура, расследование начато после публикаций в СМИ и журналистских материалов о возможном завышении стоимости хвойных насаждений, приобретенных за бюджетные средства. В частности, речь идет о закупке четырех сосен почти за 4 млн гривен, а также о дополнительных расходах на благоустройство территории возле «Дома с градусником».

После обнародования информации прокуратура внесла сведения в ЕРДР и начала расследование по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения).

Следствие проверяет возможные злоупотребления при формировании стоимости закупки, обоснованность выбора поставщика и соответствие фактически поставленных деревьев условиям договора и заявленным характеристикам.

Также правоохранители изучают обстоятельства формирования ожидаемой стоимости закупки и возможное искусственное завышение цены.

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