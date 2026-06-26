Украина может присоединиться к европейской системе оповещения о радиационных авариях: законопроект рекомендовали принять

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал принять законопроект, открывающий путь к присоединению Украины к европейской системе раннего оповещения о радиационных авариях и оперативного обмена информацией в случае чрезвычайных ситуаций.

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Украина продолжает адаптировать национальное законодательство и международные обязательства к стандартам Европейского Союза. Одним из направлений этой работы является присоединение к международным механизмам сотрудничества в сфере ядерной и радиационной безопасности.

В связи с этим Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №0377 о присоединении Украины к Соглашению между Европейским сообществом по атомной энергии (Евратом) и государствами, не являющимися членами Европейского Союза, об участии в механизме раннего обмена информацией в случае радиационной аварии (ECURIE). Законопроект внесен Президентом Украины.

Документ разработан после получения приглашения от Европейской комиссии присоединиться к Соглашению ECURIE. Кроме того, этот вопрос включен в переговорную позицию Украины по разделу 15 «Энергетика» Кластера 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Что предусматривает законопроект

В случае принятия закона Верховная Рада даст согласие на присоединение Украины к Соглашению ECURIE, что обеспечит полноценное участие государства в европейском механизме раннего обмена информацией между компетентными органами при возникновении радиационной аварии.

Документом также предлагается определить Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины официальным контактным органом, который будет отвечать за взаимодействие в рамках механизма ECURIE и оперативный обмен информацией о радиационных авариях.

Отдельно законопроект предусматривает, что действие Соглашения не будет распространяться на временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины до полного прекращения вооруженной агрессии, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах, полного контроля над государственной границей и восстановления конституционного строя.

Механизм ECURIE был создан в 1987 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Он обеспечивает оперативный обмен информацией между странами-участницами и Европейской комиссией в случае возникновения радиационных аварий.

В пояснительной записке отмечается, что присоединение Украины к Соглашению не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета или уплаты членских взносов. Выполнение обязательств будет осуществляться в пределах уже предусмотренного финансирования Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать усилению ядерной и радиационной безопасности, повышению эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, укреплению международного сотрудничества и станет еще одним шагом в процессе интеграции Украины в Европейский Союз.

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