В Киеве устанавливают рамки-распылители воды для борьбы с жарой
В Киеве устанавливают дополнительные элементы, чтобы сделать городское пространство более комфортным в летнюю жару. В разных районах города установят 33 рамки-распылителя воды.
По словам КГГА, работы уже начались, а завершить их планируют до конца следующей недели.
Рамки-распылители являются простым, но в то же время эффективным решением для снижения температурной нагрузки и повышения комфорта жителей города в жаркий летний период.
Где установят рамки-распылители воды
Голосеевский район:
парк им. Максима Рыльского;
сквер на ул. Героев Мариуполя;
просп. Голосеевский (возле РГА).
Дарницкий район:
парк «Позняки»;
сквер на ул. Александра Кошица;
парк имени воинов-интернационалистов;
сквер на ул. Вишняковской, 12.
Деснянский район:
парк «Молодежный»;
парк «Фестивальный»;
парк «Деснянский»;
парк вдоль просп. Романа Шухевича;
сквер им. Вячеслава Веремия.
Днепровский район:
парк «Победа»;
парк «Аврора»;
парк на ул. Юрия Шумского;
парк возле озера Тельбин;
сквер «Кусум» на ул. Алматинской.
Оболонский район:
парк «Наталка».
Печерский район:
бульв. Леси Украинки;
парк Вечной Славы.
Подольский район:
сквер на Щекавицкой площади;
Куреневский парк;
сквер имени Петра Сагайдачного.
Святошинский район:
парк «Совки»;
парк «Интернациональный»;
бульв. Академика Вернадского.
Соломенский район:
парк «Отрадный»;
парк «Орленок»;
парк имени Николая Зерова;
сквер спортсменов — Защитников Украины.
Шевченковский район:
ул. Крещатик;
парк им. Т. Г. Шевченко;
парк «Радуга»;
парк на склонах Пейзажной аллеи;
сквер возле Национального цирка Украины.
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