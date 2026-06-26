В Киеве устанавливают рамки-распылители воды для борьбы с жарой

В городе установят 33 рамки-распылителя воды.

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В Киеве устанавливают дополнительные элементы, чтобы сделать городское пространство более комфортным в летнюю жару. В разных районах города установят 33 рамки-распылителя воды.

По словам КГГА, работы уже начались, а завершить их планируют до конца следующей недели.

Рамки-распылители являются простым, но в то же время эффективным решением для снижения температурной нагрузки и повышения комфорта жителей города в жаркий летний период.

Где установят рамки-распылители воды

Голосеевский район:

парк им. Максима Рыльского;

сквер на ул. Героев Мариуполя;

просп. Голосеевский (возле РГА).

Дарницкий район:

парк «Позняки»;

сквер на ул. Александра Кошица;

парк имени воинов-интернационалистов;

сквер на ул. Вишняковской, 12.

Деснянский район:

парк «Молодежный»;

парк «Фестивальный»;

парк «Деснянский»;

парк вдоль просп. Романа Шухевича;

сквер им. Вячеслава Веремия.

Днепровский район:

парк «Победа»;

парк «Аврора»;

парк на ул. Юрия Шумского;

парк возле озера Тельбин;

сквер «Кусум» на ул. Алматинской.

Оболонский район:

парк «Наталка».

Печерский район:

бульв. Леси Украинки;

парк Вечной Славы.

Подольский район:

сквер на Щекавицкой площади;

Куреневский парк;

сквер имени Петра Сагайдачного.

Святошинский район:

парк «Совки»;

парк «Интернациональный»;

бульв. Академика Вернадского.

Соломенский район:

парк «Отрадный»;

парк «Орленок»;

парк имени Николая Зерова;

сквер спортсменов — Защитников Украины.

Шевченковский район:

ул. Крещатик;

парк им. Т. Г. Шевченко;

парк «Радуга»;

парк на склонах Пейзажной аллеи;

сквер возле Национального цирка Украины.

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