У Києві встановлюють рамки-розпилювачі води для боротьби зі спекою
У Києві встановлюють додаткові елементи, щоб зробити міський простір комфортнішим у літню спеку. У різних районах міста встановлять 33 рамки-розпилювачі води.
За словами КМДА, роботи вже розпочаті, а планують їх завершити до кінця наступного тижня.
Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа.
Де встановлять рамки-розпилювачі води
Голосіївський район:
парк ім. Максима Рильського;
сквер на вул. Героїв Маріуполя;
просп. Голосіївський (біля РДА).
Дарницький район:
парк «Позняки»;
сквер на вул. Олександра Кошиця;
Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
сквер на вул. Вишняківській, 12.
Деснянський район:
парк «Молодіжний»;
парк «Фестивальний»;
парк «Деснянський»;
парк вздовж просп. Романа Шухевича;
сквер ім. В’ячеслава Веремія.
Дніпровський район:
парк «Перемога»;
парк «Аврора»;
парк на вул. Юрія Шумського;
парк біля озера Тельбін;
сквер «Кусум» на вул. Алматинській.
Оболонський район:
парк «Наталка».
Печерський район:
бульв. Лесі Українки;
парк Вічної Слави.
Подільський район:
сквер на Щекавицькій площі;
Куренівський парк;
сквер імені Петра Сагайдачного.
Святошинський район:
парк «Совки»;
парк «Інтернаціональний»;
бульв. Академіка Вернадського.
Солом’янський район:
парк «Відрадний»;
парк «Орлятко»;
парк імені Миколи Зерова;
сквер спортсменів-Захисників України.
Шевченківський район:
вул. Хрещатик;
парк ім. Т. Г. Шевченка;
парк «Веселка»;
парк на схилах Пейзажної алеї;
сквер біля Національного цирку України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.