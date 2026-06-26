Хто має виплачувати борг із зарплати працівнику комунального підприємства: висновок Верховного Суду

Колишній керівник комунального підприємства намагався стягнути з міськради понад 820 тисяч грн невиплаченої зарплати.

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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що орган місцевого самоврядування не зобов'язаний виплачувати заборгованість із заробітної плати працівнику комунального підприємства лише тому, що є його засновником або призначає і звільняє керівника. Якщо комунальне підприємство є окремою юридичною особою і ще не припинене, саме воно є належним відповідачем у спорі про стягнення невиплаченої зарплати.

КЦС ВС залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього виконувача обов'язків директора КП «Чисте місто» Енергодарської міської ради, який просив стягнути понад 820 тис. грн заборгованості із заробітної плати, інфляційних втрат та 3 % річних з Енергодарської міської ради.

Обставини справи

Позивача призначили виконувачем обов'язків директора КП «Чисте місто» у листопаді 2021 року, а у вересні 2024 року звільнили за угодою сторін. За його словами, із січня 2023 року до дня звільнення підприємство не виплачувало йому заробітну плату, а заборгованість накопичилася більш ніж за 20 місяців.

На момент звернення до суду КП «Чисте місто» вже перебувало у процедурі припинення шляхом реорганізації через приєднання до іншого комунального підприємства, однак юридична особа ще не була припинена. Позивач звернувся з позовом саме до Енергодарської міської ради, вважаючи, що вона є його роботодавцем, оскільки призначила його на посаду, визначила умови праці та звільнила. Крім того, він посилався на те, що підприємство підпорядковується міській раді як власнику.

Енергодарська міська рада заперечувала проти позову, зазначаючи, що КП «Чисте місто» є самостійною юридичною особою, яка самостійно нараховує і виплачує заробітну плату працівникам та відповідає за своїми зобов'язаннями власним майном.

Що вирішили суди

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вони дійшли висновку, що позов подано до неналежного відповідача, оскільки саме комунальне підприємство, а не його засновник, має відповідати за вимогами про стягнення невиплаченої заробітної плати.

Позиція Касаційного цивільного суду

Верховний Суд погодився з такими висновками.

КЦС ВС зазначив, що КП «Чисте місто» є окремою юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки, здійснює господарську діяльність та самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Відповідно до статуту підприємства саме воно визначає умови оплати праці працівників і забезпечує виплату заробітної плати.

Суд наголосив, що сам факт, що власником комунального підприємства є міська рада, а керівника призначають і звільняють відповідними розпорядженнями, сам по собі не покладає на орган місцевого самоврядування обов'язку виплачувати працівнику заборгованість із заробітної плати.

Верховний Суд у справі №334/9606/24 також звернув увагу, що на час розгляду справи КП «Чисте місто» не було припинене як юридична особа, а лише перебувало у процедурі реорганізації. За законом у разі реорганізації права та обов'язки юридичної особи переходять до правонаступника, а сама юридична особа вважається припиненою лише після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Тому сам факт перебування комунального підприємства у процедурі реорганізації не змінює належного відповідача у спорі про стягнення заробітної плати.

Суд підтвердив раніше сформований правовий висновок, що субсидіарна відповідальність органу місцевого самоврядування за зобов'язаннями комунального комерційного підприємства не настає, крім випадку, коли буде доведено, що підприємство було доведене до банкрутства саме діями його засновника. У цій справі таких обставин суди не встановили, а тому підстав для покладення на міську раду обов'язку виплачувати позивачу заборгованість із заробітної плати не було.

КЦС ВС також відхилив посилання заявника на постанову Об'єднаної палати Касаційного цивільного суду від 9 грудня 2024 року у справі № 761/13951/22. Верховний Суд пояснив, що у тій справі належним відповідачем був Департамент освіти і науки КМДА, з яким директор школи безпосередньо перебував у трудових правовідносинах. Натомість у цій справі спір виник щодо виплати заробітної плати працівнику комунального підприємства, яке є окремою юридичною особою, самостійно здійснює господарську діяльність і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями.

З огляду на це Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

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